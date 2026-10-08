Não faz tanto tempo assim que torcedores e especialistas ficaram sem acreditar quando o diretor esportivo Max Eberl, após uma enxurrada incomparável de recusas, tirou Vincent Kompany da cartola como técnico do Bayern de Munique. O belga, ainda um nome quase inexperiente como treinador, havia sido rebaixado poucas semanas antes com o Burnley da Premier League sem deixar saudade.

Kompany calou rapidamente seus críticos após chegar a Munique no verão de 2024, com seu futebol de tirar o fôlego e seu carisma. No noroeste da Inglaterra, porém, o vento mudou de forma drástica.

É verdade que o Burnley continua sendo o exemplo perfeito de um time ioiô. Pouco mais de dois anos após a saída do ex-zagueiro de classe mundial, no entanto, o clube se parece com um amontoado de escombros, tanto esportiva quanto financeiramente.

O que aconteceu com o Burnley após a saída de Vincent Kompany

Mas vamos por partes. Kompany havia levado o Burnley de volta de forma fulminante à Premier League após o rebaixamento de 2022, com a espantosa e ao mesmo tempo histórica marca de 101 pontos. O atual técnico do Bayern, porém, não conseguiu evitar a queda para a segunda divisão novamente. Uma circunstância que, na época, deixou seu antecessor Sean Dyche furioso.

Hoje com 55 anos, ele, que havia conquistado dois acessos com o Burnley e mantido o clube por cinco temporadas na elite inglesa, disparou: "Acho que eles fizeram 24 pontos com ele. Para isso, gastaram 150 milhões de euros, e ele conseguiu o trabalho no Bayern. Eu não sei como isso funciona! Eu queria que tivesse sido eu. Eu queria ter deixado o clube com 150 milhões de euros em dívidas e depois conseguido o trabalho no Bayern. Seja como for, a vida tem dessas reviravoltas interessantes."

Entre outras contratações, o Burnley trouxe Zeki Amdouni pela quantia recorde de 18,6 milhões de euros. Mas não adiantou. Com apenas 24 pontos (cinco vitórias e 24 derrotas) e saldo de gols de 41:78, o time terminou em 19º lugar. Após um acesso direto logo depois, porém, em defesa de Kompany, seu sucessor Scott Parker também não conseguiu evitar um novo rebaixamento. De volta à Championship, nesta temporada o compatriota de Kompany, Nicky Hayen, deveria apertar o botão do elevador para cima.

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Burnley é atualmente o pior time da Championship

No entanto, o elevador em Burnley está neste momento indo ainda mais para baixo, rumo ao limbo esportivo. A triste realidade: zona de rebaixamento em vez de posições de acesso. Após oito rodadas, o clube é o único time da liga sem vitória e ocupa a lanterna com míseros quatro pontinhos. Com 17 gols sofridos, o Burnley também tem, ao lado do Norwich City, a pior defesa da competição.

O ex-goleiro do KSC Max Weiß, promovido antes da temporada ao posto de número 1, já perdeu sua vaga de titular. O capitão Kyle Walker foi recentemente parar no banco. A reação esperada com as medidas, porém, não veio no duelo contra o Derby County antes da longa pausa para jogos de seleções.

O empate por 1 a 1 já foi o quarto da ainda jovem temporada. O objetivo declarado de voltar à elite vai ficando cada vez mais distante. Afinal, na Championship, nunca um clube conseguiu o acesso depois de passar oito partidas sem vencer nenhuma. "Isso é difícil de aceitar", disse Hayen após o apito final: "É frustrante."

Além disso, Hayen já falou abertamente sobre sua possível demissão. Ele assumiu a equipe, depois de anos bastante bem-sucedidos no Club Brugge (campeão nacional e da copa), apenas 29 dias antes da primeira partida oficial. "Eu sei como funciona o futebol, mas também disse que há muitas razões, e isso pode ser levado em conta ou não", afirmou à BBC Radio Lancashire, antes de completar: "Eu sei que sou responsável por isso e, se decidirem que não é bom o bastante, então vamos ver."

Apesar de o efeito ioiô desta vez muito provavelmente não acontecer, Hayen seguirá no cargo por enquanto. Mas os alarmes também soam quando se olha para o saldo bancário. A BBC escolheu recentemente uma metáfora que combina com a situação: "O problema com ioiôs é que você não consegue recuperá-los quando o impulso se inverte e a corda fica frouxa." Ainda assim, a palavra "frouxa" também se aplica à alavanca financeira do clube. O Burnley está longe de conseguir corrigir no inverno o desequilíbrio esportivo com contratações de peso.

Montanha de dívidas! Por isso o Burnley está no fim financeiramente

O principal responsável por isso é Alan Pace. O americano assumiu o Burnley em dezembro de 2020 com sua empresa de investimentos, a ALK Capital. A compra, porém, foi financiada com empréstimos. Em outras palavras, grande parte do peso financeiro está sobre o próprio clube e, por causa do rebaixamento, é enorme diante das receitas muito menores em comparação com a Premier League. Segundo informações do Guardian, a atual montanha de dívidas equivale a mais de 165 milhões de euros. No processo de aquisição, além disso, a empresa ainda deveria ao clube 94 milhões de euros.

Não surpreende muito que Pace tenha sido alvo de cânticos agressivos da torcida nos últimos jogos em casa. O diretor-executivo James Holroyd, que já trabalhou na Adidas e no Manchester United, já puxou o freio e anunciou sua renúncia após apenas 15 meses no cargo. Em meio à turbulência em torno das falhas da cúpula na gestão financeira, o Burnley depende de receitas com transferências. Ao todo, jogadores foram vendidos no verão por cerca de 124 milhões de euros, entre eles Maxime Esteve para o RB Leipzig, enquanto reforços chegaram por uma quantia relativamente baixa para os padrões ingleses: pouco mais de 53 milhões de euros.

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Transferência de Jamie Vardy não passa de paliativo

O desequilíbrio no elenco do Burnley fica evidente na posição de atacante. A venda de Zian Flemming para o Ipswich Town por 20 milhões de euros, depois de ele ter marcado ao menos 11 gols na temporada passada apesar do rebaixamento e já ter balançado as redes duas vezes na Championship após duas rodadas, não foi reinvestida. Em vez disso, chegaram por empréstimo do Chelsea o jovem de 19 anos Dastan Satpaev e Jamie Vardy, que estava sem clube, pouco antes do fechamento da janela de transferências.

Os tempos gloriosos do lendário artilheiro, que um dia levou o Leicester City de forma sensacional ao título, já ficaram para trás há muito tempo. A contratação é, quando muito, um paliativo. Até aqui, o veterano de 39 anos fez apenas duas breves aparições sem marcar gols.

A única esperança de permanência vem da estatística de que, entre os dez times anteriores que ainda estavam sem vitória após oito partidas, sete acabaram se salvando. Uma queda para a League One, a terceira divisão, provavelmente seria para o Burnley um cenário de desastre absoluto em todos os aspectos.

Burnley na última colocação: tabela atual da Championship