Davy Klaassen fala com Ajax Life sobre a situação mais recente do Ajax. O meio-campista analisa, entre outras coisas, a partida em casa contra o sc Heerenveen, quando uma confortável vantagem de 2 a 0 foi desperdiçada após o intervalo.
Klaassen não sabe se a queda de rendimento de domingo tem necessariamente a ver com condição física. "Há também outros fatores que influenciam. Fizemos uma boa e intensa pré-temporada. Por isso, também não acho que a condição física seja um problema. Nos momentos mais difíceis da partida, é importante que façamos boas escolhas, tanto com a bola quanto sem ela."
O veterano já deixou para trás o empate contra o Heerenveen. O que importa agora é o primeiro encontro com o FC Sion nos playoffs da Conference League. Klaassen sabe mais ou menos o que o espera na quinta-feira, na Suíça.
"A comissão técnica nos prepara nestes dias para os pontos fortes e fracos específicos do FC Sion. Queremos conseguir um bom resultado como próximo passo rumo à fase principal. É por isso que vamos lutar", afirmou o combativo Klaassen, que sabe que o Ajax tem pela frente um duelo crucial na Europa.
"Claro que ninguém aqui quer uma temporada sem futebol europeu", expressa Klaassen o sentimento que existe no elenco do Ajax. "Também não quero nem pensar nisso. Portanto, todos têm plena consciência de quão importante é o jogo de quinta-feira. Aliás, eu já tinha essa sensação nas fases anteriores."
Por fim, Klaassen expressa sua gratidão aos torcedores do Ajax, que na quinta-feira mais uma vez vão lotar o setor visitante. "Um setor visitante cheio nos dá apoio, onde quer que você esteja. E também acho maravilhoso ver que sempre há tantos torcedores do Ajax nos acompanhando. Sou muito grato a eles por isso, porque realmente não é pouca coisa estar sempre presente."
O Ajax entra em campo na quinta-feira, às 20h15, contra o FC Sion. O jogo de volta será uma semana depois, na Johan Cruijff ArenA.