Bruno Guimarães revelou algo com que o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, parece ser "muito obcecado", e isso ficou claro para ele "desde a primeira conversa" entre os dois, após a transferência do jogador do Newcastle neste verão em um negócio no valor de 75 milhões de libras esterlinas.

O jogador brasileiro disse, em declarações reproduzidas pelo site Metro a partir do jornal britânico Daily Mail: "Desde a primeira vez que conversei com o Arteta, ele é muito obcecado por melhorar o time a cada temporada".

E acrescentou Guimarães: "Podemos ver que o nosso time joga muito bem. É só o começo, há muito ainda a oferecer, mas até agora, parabéns a todos".

Guimarães sofreu com um início difícil no Arsenal por causa de uma lesão, tendo disputado apenas uma partida no Campeonato Inglês até o momento, e assistiu à vitória do time sobre o Chelsea por 2 a 1 do banco de reservas depois de sofrer uma lesão leve contra o Aston Villa.

Ainda assim, ele elogiou o nível do time, ao dizer: "Estou muito feliz por poder treinar cinco ou seis vezes com o time. É maravilhoso trabalhar com um time forte e impressionante".

E acrescentou: "Eles são fortes fisicamente, fortes na defesa, fortes no ataque. Parece que nesta temporada eles jogam melhor do que na temporada passada. Acredito que esse é o objetivo, melhorar a cada ano".

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