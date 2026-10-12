Como o portal especializado em vazamentos de camisas Footy Headlines informa, a quinta camisa deve ser lançada no início de 2027, em homenagem aos 25 anos da parceria com a Deutsche Telekom. A empresa é patrocinadora na frente da camisa do clube de Munique desde 2002.

De acordo com o design vazado, a camisa será predominantemente branca. Todos os detalhes, porém, como a gola, as listras da Adidas, o logotipo da Adidas e o da Telekom no peito, aparecerão em magenta, cor da empresa.

Os torcedores mais engajados do Bayern de Munique defendem há muitos anos camisas em vermelho e branco. Camisas coloridas para jogos fora de casa ou alternativas tradicionalmente geram críticas, e a adaptação aparentemente planejada às cores de um patrocinador deve provocar ainda mais resistência.

Na temporada atual, a camisa titular é vermelha, e a reserva é branca. O time de Munique também já jogou com uma terceira camisa lilás e com uma versão multicolorida para a Oktoberfest.

Próximas partidas VIK Liga dos Campeões 15:00 FCB

Bayern de Munique renovou contrato com a Telekom em 2025

Além da quinta camisa, o Bayern de Munique planeja lançar, segundo informações, duas versões retrô da primeira camisa reserva com a Telekom como patrocinadora no peito, da temporada 2002/03, para comemorar o aniversário da parceria. Uma será uma reprodução fiel da camisa branca, com o antigo logotipo da Telekom; a outra será uma versão da mesma camisa inteiramente preta. Naquela temporada, o Bayern de Munique conquistou os títulos nacionais do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha sob o comando do técnico Ottmar Hitzfeld.

No verão de 2025, o Bayern de Munique renovou antecipadamente seu contrato de patrocínio com a Telekom até 2032. Segundo informações, o acordo rende ao clube de Munique cerca de 65 milhões de euros por ano.

"A Deutsche Telekom é uma parceira confiável do Bayern de Munique há 23 anos. Graças também a ela, começou uma nova era de nossas conquistas. O 'T' em nosso peito simboliza para nós tradição, espírito de equipe e muitos títulos conquistados juntos", disse na época o presidente da diretoria, Jan-Christian Dreesen. "Esta parceria é uma das mais duradouras da Bundesliga e um exemplo de credibilidade no esporte profissional. Ela nos dá estabilidade há mais de 20 anos; compartilhamos valores como colaboração, crescimento e espírito de inovação, e estamos muito felizes por continuar a colocá-los em prática no futuro."