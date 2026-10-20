O Barcelona segue tentando conquistar o título da Liga dos Campeões da Europa, desde que foi campeão em 2015, e para que isso aconteça o Barça precisa de uma única coisa, segundo o que declarou um dos ex-craques do time.

O Barcelona visita o Paris Saint-Germain, nesta noite, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

O ex-craque do Barcelona Pedro Rodríguez, que se aposentou recentemente, declarou: "Espero que tenham a sorte necessária e que consigam vencer nesta temporada".

E prosseguiu, segundo o site "tribuna": "O Barça precisa de um pouco de sorte para vencer a Liga dos Campeões da Europa".

A última vez que o Barcelona venceu a Liga dos Campeões da Europa foi em 2015, ou seja, há 11 anos, e Pedro fazia parte da escalação titular.



Pedro concluiu: "Aquilo (o título) teve tudo: jogar na minha primeira final europeia como titular, abrir o placar, a partida que disputamos contra um grande adversário (Juventus) e competir em um estádio incrível... Foi tudo impressionante".