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Givairo ReadImago
Nino Duit

Traduzido por

"Isso atrapalhou nossos planos": transferência de 25 milhões de euros do Bayern de Munique aparentemente fracassou por pouco

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G. Read

Givairo Read parecia estar muito perto de uma transferência para o Bayern de Munique. Como revelou agora Dennis te Kloese, então diretor do Feyenoord, lesões do lateral-direito acabaram impedindo a conclusão do negócio.

“No ano passado, antes da pausa de inverno, tentei ativamente viabilizar uma transferência de Read para o Bayern de Munique”, relatou Dennis te Kloese, hoje trabalhando no clube mexicano CF Monterrey, em entrevista ao De Telegraaf. Segundo ele, falava-se em uma taxa de transferência de cerca de 25 milhões de euros. Além dos bávaros, clubes da Inglaterra também estariam interessados no lateral-direito.


Read teve um forte início de temporada com o Feyenoord Rotterdam e, com isso, entrou no radar de grandes clubes internacionais. O plano de te Kloese era “concluir uma transferência, deixar Givairo jogar mais meio ano no Feyenoord e permitir que ele se transferisse no verão. Mas então Givairo se lesionou duas vezes. Isso atrapalhou nossos planos”.

Read sofreu uma lesão na coxa em novembro.Em janeiro, ele retornou, mas depois de apenas uma partida precisou ficar novamente várias semanas fora. Se isso não tivesse acontecido, “provavelmente teríamos chegado a um acordo com o Bayern, porque as negociações já estavam muito concretas”.

Givairo Read agora é ligado ao Nottingham Forest

Por causa do histórico de lesões, os bávaros acabaram se afastando de Read e decidiram contratar Nathaniel Brown em seu lugar. O jogador de 23 anos da seleção alemã se transferiu de Frankfurt para Munique por 50 milhões de euros, após sua estreia pela DFB na Copa do Mundo.

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Enquanto isso, Read voltou a ser utilizado regularmente na reta final da temporada, mas não conseguiu entrar na convocação holandesa para a Copa do Mundo. Atualmente, o jogador de 20 anos vem sendo ligado a uma transferência para o Nottingham Forest. Segundo informações, o Feyenoord recusou recentemente uma oferta de 22 milhões de euros. 

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