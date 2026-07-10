“Isso, amigos, é a Inglaterra” - Sammy Virji e a MUNDIAL unem música e futebol em uma nova colaboração para camisetas

É o Virji, não é mesmo?

A MUNDIAL se uniu ao compositor de sucessos, DJ e cara legal em todos os sentidos, Sammy Virji, para criar uma camisa de futebol que celebra o que há de melhor em ser inglês.

Nascido em Londres e criado em Witney, Virji tem música e futebol no sangue. Seu pai, um trombonista, chegou a participar do álbum marcante de Lauryn Hill, *The Miseducation of Lauryn Hill*. Virji, por sua vez, cresceu cercado por música, joguinhos de futebol no jardim e uma obsessão pelo Arsenal.

Esses interesses acabaram se tornando inseparáveis.

Da Motown ao UK garage

A formação musical de Virji abrangeu desde Michael Jackson e a Motown até o dubstep e o bassline, que ele começou a produzir enquanto estava na universidade. Ele acabou encontrando seu lugar no UK garage, um gênero moldado por uma mistura de sons e culturas, desde rádios piratas e raves até o dancehall.





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Era uma combinação natural para um jovem músico do sul da Ásia que cresceu em West Oxfordshire. O garage sempre foi um gênero capaz de reunir pessoas, influências e identidades diferentes. Acima de tudo, é uma música que se mostra aberta a possibilidades.

O próprio trabalho de Virji carrega essa mesma energia. É alegre, imprevisível e feito para fazer as pessoas se mexerem.

Duas camisetas repletas de detalhes

As duas camisetas criadas por Sammy Virji e a MUNDIAL foram projetadas para capturar essa sensação.

Disponíveis em azul e preto, ambas apresentam um emblema bordado, um leão gigante na frente e uma série de referências e detalhes ocultos. A assinatura de produtor e o slogan de Virji estão impressos nas costas, completando dois designs ousados, brilhantes e inconfundivelmente seus.

Elas reúnem os dois grandes amores que acompanharam Virji ao longo de sua vida: música e futebol.





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Seja colaborando com artistas como Flowdan e Skepta ou tocando como DJ na comemoração do título do Arsenal com um sorriso no rosto, esses dois mundos nunca estiveram distantes um do outro. Essa colaboração finalmente os une na mesma camisa.

Esta é a Inglaterra

Feche os olhos e pense na Inglaterra. O que você vê?

É Shakespeare, cidades mercantis e o fluxo tranquilo de um riacho de vilarejo? É o cheiro do Spice Grill ao sair da estação Shadwell Overground, o brilho da loja de bebidas do outro lado da rua ou o tilintar de uma bicicleta Lime avisando que você está prestes a chegar a algum lugar muito rapidamente?

É o jungle, o garage e cuidar para que seus cachorros não fiquem com fome?

A Inglaterra não pode ser representada por um único som, imagem, lugar ou identidade. É tudo isso ao mesmo tempo. Para a MUNDIAL e a Virji, essas camisetas celebram a mistura de pessoas, culturas, comunidades e influências que fazem do país o que ele é.





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São camisetas da Inglaterra para usar enquanto você assiste Jude Bellingham dar mais uma aula de futebol, pulando pelas ruas e, inevitavelmente, jogando algumas pints para o alto.

Isso, amigos, é a Inglaterra.

Esta é a coleção Sammy Virji x MUNDIAL.