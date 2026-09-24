"Ainda vai ser um mal-entendido por mais 100 anos que os espectadores esperem que a bola seja jogada para fora", disse Klopp à RTL. O contexto: o centroavante holandês Brian Brobbey tinha caído no gramado sentindo dores, mas a seleção alemã seguiu jogando e, apesar da inferioridade numérica da Oranje, optou por não mandar a bola para fora. No fim da jogada, saiu o gol do 1 a 0 marcado por Felix Nmecha aos 32 minutos.

"Mas os rapazes são orientados justamente a continuar jogando", explicou Klopp, deixando claro que o fato de seu capitão Joshua Kimmich e companhia terem seguido em frente de forma consequente não teve nada a ver com falta de fair play. Seu homólogo, o novo técnico da seleção holandesa Xavi, viu no lance, por outro lado, "uma mistura" de esperteza e falta de fair play por parte da equipe da DFB.

Ele também colocou o árbitro, seu compatriota espanhol Alejandro Jose Hernandez Hernandez, no centro da discussão: "O árbitro já estava com o apito na boca e alguns dos nossos jogadores pararam de jogar por isso", criticou Xavi, mas ressaltou ao mesmo tempo: "Também não foi nada demais."

O ex-jogador da seleção holandesa Rafael van der Vaart viu o caso de forma mais drástica e chamou a continuidade da jogada por parte da Alemanha de "antidesportiva" em entrevista à emissora NOS. Kimmich, por sua vez, avaliou com frieza: "Continuamos jogando com toda a razão." Segundo a estrela do Bayern, interromper a partida possivelmente teria sido tarefa do árbitro, "e eu não ouvi nenhum apito".

Rebatendo a acusação do capitão da Oranje de que a continuidade da jogada por parte da equipe alemã teria sido uma vergonha, Kimmich respondeu com firmeza: "Acho que essa não é uma resposta refletida da parte dele."

Seleção da DFB: o que houve com Kai Havertz e Jamal Musiala?

Pouco antes do gol de abertura de Nmecha, Klopp precisou tirar de campo mais cedo Kai Havertz, que sentiu a parte posterior da coxa. Jamal Musiala, que inicialmente deveria ter começado entre os titulares, nem pôde entrar em campo após problemas musculares no aquecimento: "Os dois estão fazendo ressonância magnética, espero que ainda hoje à noite tenhamos um diagnóstico", disse o novo treinador da seleção após o apito final sobre os dois lesionados, e não acreditava que poderia contar novamente com a dupla no próximo jogo contra a Grécia, no domingo: "Espero que não seja nada grave. Para nós, eles provavelmente estão fora, mas espero que depois estejam rapidamente aptos de novo."

Getty Images

A vantagem apertada da Alemanha se manteve até pouco antes do fim, mas, nos acréscimos, a Holanda chegou ao merecido empate com Cody Gakpo. O reserva Ruben van Bommel, filho do ex-astro do Bayern Mark van Bommel, deu uma bela assistência com um maravilhoso cruzamento de trivela. "Perguntei ao pequeno van Bommel de onde ele tirou isso", revelou Klopp, brincando em direção ao pai: "Do pai ele não tirou, essa trivela deve ter vindo da mãe."

Por que o gol da Holanda de Virgil van Dijk foi anulado?

Enquanto isso, além do gol de abertura da equipe da DFB, outra jogada em especial também gerou controvérsia: após pouco menos de 15 minutos, o chefe da defesa van Dijk aparentemente tinha colocado a Holanda em vantagem de cabeça após escanteio. O gol, porém, foi anulado após intervenção do VAR, porque o atacante da Oranje Brobbey, na visão da arbitragem, impediu irregularmente o goleiro alemão Marc-Andre ter Stegen de sair no lance dentro da pequena área - uma decisão dura.

"É uma vergonha absoluta", disparou van der Vaart. "É inacreditável", porque Brobbey "mal faz alguma coisa. É claro que pode haver contato. O goleiro não pode fazer o que quiser. Foi simplesmente uma atuação muito fraca do goleiro", disse van der Vaart. Klopp discordou e apontou para a enorme robustez de Brobbey: "Ele é quase quadrado e aí o Marc não tem chance de passar. É um ótimo escanteio, mas é falta. É assim que isso tem de ser marcado agora", disse Klopp, referindo-se ao fato de que os goleiros também recentemente voltaram a ter proteção maior dentro da pequena área na Copa do Mundo.

Na avaliação esportiva da estreia sob Klopp, o zagueiro Jonathan Tah disse: "Claro que teríamos gostado de vencer, houve chances para os dois lados. Mas, quando você está vencendo por 1 a 0, também quer confirmar isso até o fim. Demos um bom primeiro passo, o jogo foi brutalmente intenso. Nem tudo foi perfeito, mas não era disso que se tratava. Queremos começar a mostrar uma cara diferente em campo. E hoje foi o primeiro passo nessa direção." Tah fez ainda um elogio especial ao lateral-direito Philipp Treu, do SC Freiburg, que fez sua estreia pela seleção: "Eu gostaria de destacar o Pippo. A forma como ele subiu e desceu pela linha foi uma loucura. Realmente top para uma primeira partida pela seleção", afirmou Tah.

No domingo, a Alemanha enfrenta a Grécia pela 2ª rodada da temporada 2026/27 da Liga das Nações, e em Augsburg Klopp fará então sua estreia em casa no banco da seleção nacional. "O foco já esteve muito na defesa e na pressão, em como queremos colocar o adversário sob pressão", disse Kimmich sobre os primeiros treinos sob Klopp. "Tratava-se de encontrar uma certa organização básica sem a bola. Essa é então a base para que também possamos melhorar com a bola."