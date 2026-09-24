"Ainda vai ser um mal-entendido por mais 100 anos achar que os espectadores esperam que a bola seja jogada para fora", disse Klopp à RTL. O contexto: o centroavante holandês Brian Brobbey caiu no gramado sentindo um problema, mas a seleção alemã seguiu jogando e, apesar da inferioridade numérica da Oranje, optou por não jogar a bola para fora. No fim da jogada, saiu o gol do 1 a 0 marcado por Felix Nmecha aos 32 minutos.

"Na verdade, os jogadores são orientados a seguir jogando", explicou Klopp, afirmando que não se tratou de falta de fair play o fato de seu capitão Joshua Kimmich e companhia terem seguido em frente de maneira consequente. Seu contraponto, o novo técnico da seleção holandesa, Xavi, viu no lance, por sua vez, "uma mistura" de esperteza e falta de fair play por parte da equipe da DFB.

Ele também colocou o árbitro, seu compatriota espanhol Alejandro Jose Hernandez Hernandez, no centro da discussão: "O árbitro já estava com o apito na boca e alguns dos nossos jogadores pararam de jogar por causa disso", criticou Xavi, mas ressaltou ao mesmo tempo: "Também não foi nada demais."

O ex-jogador da seleção holandesa Rafael van der Vaart viu o caso de forma mais drástica e chamou a continuidade da jogada da Alemanha, em entrevista à emissora NOS, de "antidesportiva". Kimmich, por outro lado, analisou friamente: "Seguimos jogando com toda razão." Interromper a partida possivelmente teria sido tarefa do árbitro, segundo a estrela do Bayern, "e eu não ouvi nenhum apito".

Kimmich rebateu com firmeza a acusação do capitão da Oranje, Virgil van Dijk, de que a continuidade da jogada da seleção alemã teria sido uma vergonha: "Acho que essa não é uma resposta refletida da parte dele."

Seleção da DFB: o que aconteceu com Kai Havertz e Jamal Musiala?

Pouco antes do gol de abertura de Nmecha, Klopp precisou sacar precocemente de campo Kai Havertz, que sentiu a parte posterior da coxa. Jamal Musiala, que deveria ter começado entre os titulares, nem conseguiu entrar em campo após problemas musculares no aquecimento: "Os dois estão fazendo ressonância magnética, espero que ainda tenhamos um diagnóstico hoje à noite", disse o novo técnico da seleção após o apito final sobre os dois lesionados, e não acreditava poder contar novamente com a dupla na próxima partida contra a Grécia, no domingo: "Espero que não seja nada grave. Para nós, eles provavelmente estão fora, mas esperamos que depois disso voltem a ficar disponíveis rapidamente."

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A vantagem apertada da Alemanha durou até pouco antes do fim, mas nos acréscimos a Holanda chegou ao merecido empate com Cody Gakpo. O reserva Ruben van Bommel, filho do ex-jogador do Bayern Mark van Bommel, deu uma bela assistência com um cruzamento magistral de trivela. "Perguntei ao pequeno van Bommel de onde ele tirou isso", revelou Klopp, antes de brincar em direção ao pai: "Do pai ele não herdou isso, a trivela deve ter vindo da mãe."

Por que o gol da Holanda de Virgil van Dijk foi anulado?

Enquanto isso, além do gol de abertura da equipe da DFB, outra jogada em especial também gerou controvérsia: com pouco menos de 15 minutos de jogo, o zagueiro van Dijk aparentemente havia colocado a Holanda em vantagem de cabeça após cobrança de escanteio. O gol, no entanto, foi anulado após intervenção do VAR, porque o atacante da Oranje Brobbey, na visão da arbitragem, impediu irregularmente o goleiro alemão Marc-Andre ter Stegen de sair no lance dentro da pequena área - uma decisão dura.

"É uma vergonha absoluta", disparou van der Vaart. "É inacreditável", porque Brobbey "mal faz alguma coisa. Claro que pode haver contato. O goleiro não pode fazer o que quiser. Foi simplesmente uma atuação muito fraca do goleiro", afirmou van der Vaart. Klopp discordou e apontou a enorme robustez de Brobbey: "Ele é quase quadrado, e aí o Marc não tem chance de passar. É um ótimo escanteio, mas é falta. É assim que isso tem de ser marcado agora", disse Klopp, referindo-se ao fato de que os goleiros também haviam voltado a contar recentemente com maior proteção dentro da pequena área na Copa do Mundo.

Sobre a avaliação esportiva da estreia sob o comando de Klopp, o zagueiro Jonathan Tah disse: "Claro que gostaríamos de ter vencido, houve chances para os dois lados. Mas, quando você está vencendo por 1 a 0, também quer confirmar isso até o fim. Demos um bom primeiro passo, o jogo foi brutalmente intenso. Nem tudo foi perfeito, mas não era disso que se tratava. Queremos começar a mostrar uma cara diferente em campo. E hoje foi o primeiro passo nessa direção." Tah também fez um elogio especial ao lateral-direito Philipp Treu, do SC Freiburg, que estreou pela seleção: "Eu gostaria de destacar o Pippo. A maneira como ele subiu e desceu pela linha foi uma loucura. Realmente muito bom para uma primeira partida pela seleção", disse Tah.

No domingo, a Alemanha enfrenta a Grécia na segunda rodada da temporada 2026/27 da Liga das Nações, e em Augsburg Klopp fará sua estreia em casa no banco de reservas da seleção. "O foco já estava muito na parte defensiva e na pressão, em como queremos colocar o adversário sob pressão", disse Kimmich sobre os primeiros treinamentos sob o comando de Klopp. "A ideia era encontrar uma certa organização básica sem a bola. Essa é então a base para que também possamos melhorar com a bola."