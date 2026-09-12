A União das Federações Europeias de Futebol, a "Uefa", alertou todas as suas federações para não realizarem partidas das competições nacionais nas mesmas datas em que ocorrem jogos das competições de clubes da entidade continental, salvo em casos excepcionais que assim o exijam.

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", a União das Federações Europeias de Futebol enviou, durante a semana atual, uma circular a todas as suas federações filiadas, que, além de informá-las sobre as datas das três competições de clubes da temporada 2027-2028, incluiu um lembrete de que "as partidas das competições nacionais não devem ser realizadas nas mesmas datas em que ocorrem os jogos das competições da União das Federações Europeias de Futebol, a menos que circunstâncias excepcionais assim o exijam".

A mais alta entidade do futebol europeu esclareceu que o objetivo dessa medida "é garantir o sucesso tanto do futebol nacional quanto das competições de clubes da União das Federações Europeias de Futebol".

E acrescentou: "Reconhecemos que circunstâncias imprevistas podem, por vezes, levar à necessidade de adiar uma das partidas nacionais para uma data em que ocorra uma das competições de clubes da União das Federações Europeias de Futebol".

Em contrapartida, a União das Federações Europeias de Futebol enfatizou que "marcar partidas da liga ou da copa nacional de forma que coincidam diretamente com jogos das competições de clubes da União das Federações Europeias de Futebol, ou vice-versa, não é do interesse dos torcedores e prejudica o futebol".

A Uefa exigiu das federações nacionais e dos organizadores que levem em conta essas datas ao elaborarem os calendários das competições nacionais, afirmando: "Por isso, pedimos que garantam que sua federação ou o organizador da liga nacional leve essas datas em consideração ao preparar o calendário das competições nacionais".

E, caso seja de fato impossível evitar a realização de uma partida nacional em uma data em que ocorra uma das competições de clubes da União das Federações Europeias de Futebol, a entidade continental enfatizou a necessidade de que a competição nacional em questão "entre em contato com a administração da União das Federações Europeias de Futebol com a devida antecedência".



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