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O clube saudita Al-Ittihad começou a definir suas prioridades para a próxima janela de transferências de inverno, a fim de seguir brigando por todos os títulos na atual temporada esportiva 2026-2027.

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O Al-Ittihad ocupa a quarta posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com 24 pontos, conquistados em 7 vitórias, 3 empates e uma derrota, a 3 pontos de distância do líder Al-Hilal.

Em contrapartida, o clube saudita ocupa a décima posição no Grupo Oeste da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, com apenas 4 pontos, conquistados em uma única vitória, um empate e duas derrotas.

Quais são as contratações do Al-Ittihad para a janela de inverno?

O jornal saudita "Okaz" afirmou que o Al-Ittihad começou a traçar seu plano para a próxima janela de transferências de inverno, com a intenção de contratar dois jogadores: um deles zagueiro e o outro atacante.

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Com essas contratações, o Al-Ittihad tem como objetivo elevar o desempenho da equipe na segunda metade da temporada atual, pois considera que o formato atual do time, com os elementos existentes, não é capaz de continuar na disputa até o fim.

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No entanto, o maior problema diante desse desejo está na limitação das opções disponíveis durante a janela de inverno e no pouco tempo, além da exploração desses dois fatores pelos clubes, que aumentam as exigências financeiras para abrir mão de qualquer jogador.

O clube saudita trabalhará para resolver esse problema por meio de alguns acordos em que a empresa do Al-Ittihad vem trabalhando, a fim de garantir o financiamento necessário para as contratações pretendidas, sem que haja quaisquer obstáculos nesse sentido.

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Youssef En-Nesyri vai deixar o Al-Ittihad?

A contratação de um zagueiro parece compreensível, diante da escassez de opções disponíveis nessa posição, após o retorno de Saad Al-Mousa da lesão, antes que seu companheiro Hassan Kadesh fosse atingido por uma lesão, somado à falta de confiança nas capacidades do sérvio Jan-Carlo Simić.

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No entanto, a contratação de mais um atacante pode indicar a possibilidade de saída do atacante marroquino Youssef En-Nesyri, especialmente diante das fortes propostas que recebeu para deixar o clube saudita no último período.

O jornalista turco Ekrem Konur afirmou, em uma publicação em sua conta pessoal no "X", no último sábado, que o clube russo CSKA Moscou colocou En-Nesyri no topo de seus interesses para reforçar seu elenco na próxima janela de inverno.

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O jornalista turco esclareceu que o clube russo pretende apresentar uma proposta no valor de 15 milhões de dólares, a fim de convencer o Al-Ittihad a abrir mão dos serviços de seu atacante marroquino.

Entretanto, Fahd Sareh, agente de En-Nesyri, negou que o atacante marroquino deseje deixar o Al-Ittihad durante a próxima janela de transferências de inverno, afirmando que seu foco está voltado para a equipe a fim de alcançar suas ambições com ela.

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Sareh disse, em declarações à rede saudita "Al-Maidan": "Já chegaram propostas para a contratação de Youssef En-Nesyri no último período, como preparação para sua transferência na janela de inverno".

E acrescentou: "A ideia de uma saída de En-Nesyri do Al-Ittihad não está em pauta no momento, e o contrato do jogador ainda segue em vigor com o clube".

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E concluiu: "Qualquer decisão relacionada ao futuro de En-Nesyri será de competência da diretoria do Al-Ittihad, mas o foco do jogador atualmente está voltado para dar continuidade à sua trajetória com a equipe e conquistar mais sucessos".

Vale lembrar que o Al-Ittihad tem em seu elenco tanto En-Nesyri quanto o nigeriano George Ilenikhena no centro do ataque, o que faz com que a equipe não precise contratar um novo atacante caso ambos permaneçam juntos.

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O que Youssef En-Nesyri apresentou com o Al-Ittihad?

O atacante marroquino chegou ao Al-Ittihad na última janela de transferências de inverno, vindo do Fenerbahçe, da Turquia, para compensar a transferência do atacante francês Karim Benzema ao rival tradicional Al-Hilal.

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En-Nesyri conseguiu apresentar níveis destacados desde o início da temporada atual, sob o comando do técnico alemão Jens Winzig, tendo disputado com ele 16 partidas, nas quais marcou 8 gols e deu duas assistências.

Esses níveis destacados fizeram com que o jogador de 29 anos fosse convocado para a seleção de Marrocos durante a atual data Fifa, após ter ficado de fora de Marrocos na Copa do Mundo de 2026.