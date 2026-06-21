Issam Al-Shawali: Estamos assistindo a um escândalo no futebol... Quem dera não tivéssemos nos classificado para a Copa do Mundo!

O famoso comentarista tunisiano Essam Al-Shawali fez comentários tristes durante a transmissão da partida entre Tunísia e Japão na Copa do Mundo de 2026, depois que a seleção das “Águias de Cartago” continuou seu colapso e sofreu o segundo gol aos 31 minutos da partida.

A seleção japonesa ampliou a vantagem para 2 a 0 com o atacante Ayase Ueda, que disparou um chute forte de fora da área que acertou o canto esquerdo do gol de Aymen Dahmane, colocando a seleção tunisiana em uma situação extremamente difícil na primeira partida do técnico francês Hervé Renard.

Chawali não conseguiu conter suas emoções diante do desempenho cada vez pior da seleção tunisiana e disse durante a transmissão ao vivo: “Quem dera não tivéssemos nos classificado para a Copa do Mundo”.

Ele acrescentou: “Nossos jogadores foram desmascarados na Copa do Mundo, e o amistoso contra a Bélgica, que perdemos por 5 a 0 antes do torneio, causou o colapso da confiança dos jogadores”.

O comentarista tunisiano continuou com suas críticas contundentes, dizendo: “Estamos testemunhando um escândalo no futebol na Copa do Mundo; a história do futebol tunisiano está sendo manchada”.

A Federação Tunisiana de Futebol havia demitido o técnico Sabri Lamouchi após a goleada sofrida contra a Suécia por 5 a 1 na estreia, antes de contratar às pressas o francês Hervé Renard na esperança de salvar a campanha da seleção no torneio.

No entanto, o início não foi ideal para o técnico francês, já que a seleção sofreu um gol logo aos quatro minutos, marcado por Daichi Kamada, antes de Ueda marcar o segundo, em meio ao claro sofrimento das “Águias de Cartago” diante da superioridade japonesa.