Issa Doumbia, disputa entre Juventus e Napoli: cláusula astronômica e contatos realizados; empresário se pronuncia

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Issa Doumbia, nascido em 2003 e jogador da seleção e do Sporting de Lisboa, desperta o interesse de Napoli e Juventus. Seu empresário revela que houve contatos, mas o custo pode ser proibitivo para os clubes italianos.

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Issa Doumbia é uma das (muitas) novidades positivas deste início de temporada entre os jovens do futebol italiano. O ex-jogador de AlbinoLeffe e Venezia, que no último verão se transferiu para o Sporting de Lisboa por 23 milhões mais bônus, vem se destacando no Campeonato Português, na Champions League e pela seleção italiana. Também na partida contra a França, o técnico Roberto Mancini o colocou em campo no segundo tempo, e sua contribuição foi positiva.

O TELEFONEMA DE MANNA

Quem fala sobre Doumbia hoje é Cheikh Sadibou, seu empresário, em entrevista à Stile TV: "Ele continua evoluindo muito, tanto no clube quanto na seleção, onde dá para ver que Mancini confia nele. O Napoli me ligou, mas não é a primeira vez que converso com Manna. Ele já queria Doumbia quando era diretor esportivo da Juventus Next Gen. Mas nunca passamos de uma conversa informal, nunca recebi nenhuma proposta".

A JUVENTUS TAMBÉM ESTÁ NA DISPUTA, MAS QUE CLÁUSULA!

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Doumbia tem contrato com o Sporting de Lisboa até 2031 e uma cláusula de rescisão de 80 milhões. Obviamente, é um valor fora do alcance do Napoli e de qualquer clube italiano, mas o Napoli espera conquistar a preferência do jogador e depois abrir negociações com o clube português para reduzir o preço pelo menos à metade. A Juventus tem o mesmo plano, o que pode levar a uma nova disputa no mercado com o Napoli. Os dois clubes já disputam a contratação de Gustavo Varela, atacante português do Monza nascido em 2005.