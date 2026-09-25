Saied Abu Farchi recebeu um cartão vermelho de forma bizarra na noite de quinta-feira, durante o duelo da Liga das Nações entre Áustria e Israel. O atacante de vinte anos comemorou seu gol de empate imitando um rifle com a bandeirinha de escanteio — ao menos essa foi a interpretação do árbitro búlgaro Georgi Kabakov — e pouco depois acabou expulso. Agora, já está claro que Abu Farchi representou algo bem diferente.
Abu Farchi marcou o 1 a 1 aos 55 minutos, ao cabecear para o gol um cruzamento. Na comemoração, ele então pegou a bandeirinha de escanteio e fez com ela “um gesto de tiro”, após o que o árbitro Kabakov interveio.
O árbitro búlgaro já havia advertido Abu Farchi três minutos antes por causa de uma falta. Pela maneira como comemorou, o israelense recebeu outro amarelo e, assim, foi expulso com o segundo cartão amarelo.
Com isso, Israel teve de disputar o restante da partida com dez jogadores. A Áustria só conseguiu transformar a superioridade numérica em gols na reta final e venceu o duelo em Linz por 3 a 1.
Aos noventa minutos, saiu o decisivo 2 a 1. O meio-campista do PSV Paul Wanner deu a assistência para o lateral-esquerdo Phillipp Mwene, que no passado também teve contrato com o PSV e atualmente defende o FSV Mainz.
Já nos acréscimos, a vitória austríaca ficou ainda mais ampla. O centroavante Sasa Kalajdzic definiu o placar final em 3 a 1 aos 95 minutos, fazendo com que Israel acabasse saindo de mãos vazias após o cartão vermelho.
Para Abu Farchi, foi apenas sua segunda partida pela seleção de Israel. No início de junho, ele fez sua estreia internacional com uma breve entrada em campo contra a Albânia e, diante da Áustria, marcou pela primeira vez por seu país.
O atacante de vinte anos se transferiu para o Colorado Rapids em 1º de setembro. O clube da MLS pagou cinco milhões de euros ao Maccabi Tel Aviv, equipe pela qual Abu Farchi marcou quinze gols em 52 partidas.
Retificação: Abu Farchi não fez um gesto de tiro
Novas informações lançam outra luz sobre o chamativo cartão vermelho de Abu Farchi. Embora inicialmente tenha sido informado que o atacante de vinte anos imitou um rifle com a bandeirinha de escanteio, sua comemoração na verdade foi inspirada no snooker.
Após marcar o gol de empate, Abu Farchi pegou a bandeirinha de escanteio, ajoelhou-se sobre um dos joelhos e depois usou a bandeira como se fosse um taco de snooker. O israelense já usou esse tipo de comemoração outras vezes e escreveu anteriormente nas redes sociais sobre isso: “É tudo uma comemoração de snooker.”
O técnico Ran Ben Shimon também enfatizou após a partida que não se tratava de um gesto de tiro. “Abu Farchi comemora todos os seus gols dessa maneira, isso pode ser verificado. Talvez tenha sido meu erro não ter dito a ele que precisava parar com isso. Ele precisa aprender com isso. Também é uma grande lição para nós”, disse o treinador à imprensa austríaca.