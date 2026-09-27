Antes de Israel x Irlanda, já havia muita discussão sobre a realização ou não da partida pela Liga das Nações. Os irlandeses acabaram viajando mesmo assim para a Hungria para enfrentar os israelenses e venceram por 0 a 3 na noite de domingo.

Após dias de incerteza, a seleção irlandesa bateu o martelo no sábado sobre a partida. Antes, houve uma tentativa de não disputar o duelo por causa da guerra em Gaza, mas um dia antes do confronto foi decidido que a equipe entraria em campo contra Israel.

Dentro da seleção irlandesa, também surgiu divisão sobre a realização da partida. O goleiro Gavin Bazunu acabou sendo o único a optar por boicotar o duelo pela Liga das Nações. Com a ausência do goleiro, o defensor Jimmy Dunne acabou sendo registrado pela UEFA como terceiro goleiro.

Antes do duelo, disputado em Debrecen, na Hungria, as duas equipes entraram em campo para os hinos nacionais. Durante o hino de Israel, os irlandeses baixaram a cabeça em massa. A equipe do técnico Heimir Hallgrímsson também usou braçadeiras de luto pelas vítimas em Gaza. Além disso, não houve aperto de mãos nem troca de flâmulas.

Logo aos treze minutos, o ex-atacante do AZ Troy Parrott abriu o placar. James Abankwah rolou a bola para trás para Parrott, que finalizou para o fundo da rede de Daniel Peretz. Três minutos depois, os irlandeses ampliaram a vantagem com Adam Idah.

Aos 25 minutos, Jack Moylan fez o 0 a 3. O ponta partiu em direção a Peretz e tocou com categoria para marcar. Em seguida, o destro tirou a braçadeira de luto, beijou-a e a mostrou de forma enfática.

Na reta final, deu errado. Nas imagens, é possível ouvir claramente torcedores israelenses fazendo sons de macaco em direção a Idah. O atacante, que tem pai nigeriano e mãe irlandesa, foi alvo de sons racistas durante a partida.

Em 4 de outubro, os dois países voltam a se enfrentar. Esse confronto pela Liga das Nações também será disputado em campo neutro, desta vez em Backa Topola, na Sérvia.















