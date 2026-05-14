Israel está furioso com Lamine Yamal e exige que o FC Barcelona tome medidas

Lamine Yamal se colocou no centro de uma polêmica política durante a homenagem ao FC Barcelona. O craque agitou uma bandeira palestina na segunda-feira, durante o passeio festivo de ônibus por Barcelona, o que provocou reações furiosas em Israel. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, fez uma crítica contundente no X.

Yamal recebeu a bandeira palestina de um torcedor ao longo do trajeto. O jovem atacante decidiu então agitar a bandeira por vários minutos enquanto milhares de torcedores aplaudiam o time do Barcelona pelo título do campeonato nacional conquistado.

Em Israel, o incidente causou grande comoção. Katz reagiu na terça-feira no X com uma mensagem contundente dirigida ao atacante do Barcelona. Segundo o ministro, Yamal se tornou culpado de espalhar ódio contra Israel.

“Lamine Yamal optou por semear ódio contra Israel enquanto nossos soldados lutam contra a organização terrorista Hamas”, escreveu Katz. Ao fazer isso, o ministro se refere explicitamente aos eventos de 7 de outubro de 2023. “Crianças, mulheres e idosos judeus foram assassinados, estuprados, queimados e massacrados.”

O ministro da Defesa afirma que manifestações públicas de apoio à Palestina, neste contexto, são moralmente inaceitáveis. “Quem apoia esse tipo de mensagem deveria se perguntar: ele considera isso humano? Isso é moral?”, afirmou Katz em sua postagem nas redes sociais.

Mas não para por aí, pois o ministro israelense também faz um apelo ao FC Barcelona. Katz espera que o clube catalão de ponta se distancie da ação de Yamal e deixe claro que, em sua opinião, “não há lugar para apoio ao terrorismo”.

O Barcelona ainda não se pronunciou sobre a polêmica em torno de seu craque. O técnico Hansi Flick, por sua vez, já havia se manifestado: “Pessoalmente, eu não teria feito isso”, afirmou o alemão. “Conversei com o Lamine sobre o gesto de agitar a bandeira palestina durante a homenagem. Mas, se ele quiser fazer isso, está à vontade. Ele tem 18 anos.”











