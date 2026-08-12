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Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

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Isolamento e desprezo da torcida: os detalhes da dura cena do retorno de Julián Álvarez ao Atlético de Madrid

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J. Alvarez
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O jogador está determinado a partir rumo ao Barcelona

 Julián Álvarez, astro do Atlético de Madrid, escapou de um grande impasse após o fim de suas férias e o retorno aos treinamentos dos Rojiblancos.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", Julián Álvarez segue cumprindo o plano e, longe de anunciar sua rebeldia no momento, também compareceu ao centro de treinamento de Majadahonda nesta quarta-feira, terceiro dia de seu retorno ao Atlético de Madrid após as férias. Ele chegou depois de disputar a final da Copa do Mundo, torneio durante o qual fez declarações em que pediu para deixar o Atlético de Madrid, as quais se espalharam amplamente por todo o mundo.

Na segunda-feira, Álvarez passou por exames médicos e, na terça-feira, treinou em duas sessões em Cerro del Espino, sozinho pela manhã e com o restante dos jogadores que disputaram a final da Copa do Mundo à tarde.

O Atlético de Madrid não deseja vender Julián Álvarez e, assim como fez durante semanas, reafirma que, em caso de saída, esta jamais será para o Barcelona, destino dos sonhos do jogador argentino.

 O Atlético mantém sua posição, confiando que o atacante argentino seguirá treinando normalmente.

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Mas nesta quarta-feira, em Majadahonda, o clima foi absolutamente incomum, com dezenas de jornalistas e câmeras se reunindo para acompanhar o encontro entre Julián e Simeone.

 Foi um acontecimento sem precedentes em uma sessão de treino de pré-temporada, já que os veículos de imprensa chegaram e Álvarez não enfrentou nenhum problema com a torcida, algo que alguns haviam manifestado preocupação.

Os torcedores, apesar de seu pequeno número, ignoraram completamente a presença de Álvarez. Ninguém se aproximou do jogador argentino, que conseguiu treinar normalmente.

 A reação nas partidas pode ser diferente, mas, por ora, prevalece uma calma total sobre o assunto.

Quanto ao seu comportamento durante os treinamentos, Julián pareceu um tanto isolado, empenhando-se enormemente, mas sem interagir com os companheiros.

 Isso chamou a atenção especialmente quando Koke, Baena e Llorente brincaram com um dos membros da comissão técnica enquanto ele permanecia afastado. E conversou apenas brevemente com Lemar durante os quinze minutos destinados aos veículos de imprensa.

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