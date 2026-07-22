O árbitro internacional Ismail El Fath, de origem marroquina, afirmou que a sua participação na arbitragem de jogos do Mundial de 2026 representa o auge da sua carreira como árbitro, expressando o seu enorme orgulho por esta conquista.

El Fath, que dirigiu quatro jogos no Mundial, entre eles o confronto histórico entre a Inglaterra e a Argentina, disse em entrevista ao jornal saudita "Arriyadiyah": "Ser designado para dirigir um jogo desta dimensão foi uma honra imensa e indescritível. Sinto um enorme orgulho e agradeço a todos os que contribuíram para que eu chegasse a esta etapa".

Marrocos... uma potência ascendente que não surpreende

Sobre o brilhantismo da seleção marroquina, El Fath sublinhou que aquilo que Marrocos apresenta já não é uma surpresa, mas sim o resultado de um trabalho institucional de longo prazo, afirmando: "Os resultados que Marrocos alcança são fruto de uma visão clara que começou há mais de dez anos, no desenvolvimento das infraestruturas e na descoberta de talentos. Estou totalmente convencido de que Marrocos será um dos fortes candidatos no Mundial de 2030, e poderá ir ainda mais longe".

A evolução da Arábia Saudita... e o que lhe falta

El Fath elogiou o progresso do futebol saudita, baseando-se na sua experiência anterior a dirigir jogos da liga saudita, e disse: "Há esforços sérios dentro da federação saudita, e a liga tornou-se muito mais forte. Mas a verdadeira competição a nível mundial exige alargar a base de talentos e apostar mais nos escalões de formação. Se isso for conseguido, refletir-se-á positivamente e de forma direta no desempenho da seleção".

A arbitragem... entre a polémica e a evolução

El Fath reconheceu que a arbitragem estará sempre sujeita a debate, por mais que as tecnologias avancem, explicando: "O árbitro é como o guarda-redes: pode ter uma exibição extraordinária durante todo o jogo, mas um único erro pode ofuscar tudo. A arbitragem no Mundial de 2026 foi boa em termos gerais, e a existência de alguns lances polémicos é algo natural num jogo que depende de decisões humanas".

Uma mensagem aos árbitros árabes

El Fath dirigiu uma mensagem motivadora aos árbitros árabes, afirmando: "Nada é impossível. A autoconfiança vem do profissionalismo, da disciplina e de uma boa preparação. Se forem os melhores na condição física e na preparação, as oportunidades hão de chegar até vós, sem dúvida".

El Fath encerrou a entrevista escolhendo a seleção que mais o entusiasmou durante o torneio, dizendo: "Sou adepto antes de ser árbitro, e a seleção que mais gostei de ver foi a de Cabo Verde. Jogaram com ousadia e heroísmo, atacaram e proporcionaram espetáculo, e essa é a verdadeira essência do futebol".