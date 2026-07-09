Ismael Saibari vai jogar contra a França ou não? O técnico da seleção marroquina esclarece a situação

O Marrocos terá que enfrentar a França na noite de quinta-feira sem Ismael Saibari. A partida das quartas de final da Copa do Mundo chega cedo demais para o meio-campista do PSV, que se transferirá para o Bayern de Munique após este torneio.

Saibari, de 25 anos, sofreu uma lesão na coxa no primeiro tempo das oitavas de final contra o Canadá (0 a 3).

Exames realizados desde então indicaram que Saibari ainda poderia voltar a jogar no restante da Copa do Mundo, mas a partida contra a França ainda é muito cedo para ele.

Foi o que informou o técnico Mohamed Ouahbi durante sua coletiva de imprensa pré-jogo. Saibari terá que torcer para que seus companheiros derrotem a França.

A ausência de Saibari é um grande revés para o Marrocos. O meio-campista, que atua como atacante, já marcou três gols neste Mundial e também fez o gol da vitória na disputa de pênaltis contra a seleção holandesa.

Ouahbi, portanto, será obrigado a fazer uma alteração. Soufiane Rahimi é o substituto mais provável de Saibari contra a França.

O atacante de 30 anos do Al-Ain já havia entrado em campo no lugar de Saibari contra o Canadá e marcou o terceiro gol, por 0 a 3, já nos acréscimos.