A transferência de Ismael Saibari para o Bayern de Munique está em fase final, segundo informou Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad, nesta segunda-feira. O PSV receberá uma quantia que pode chegar a 55 milhões de euros.
Segundo Elfrink, há um acordo de princípio entre todas as partes envolvidas. Saibari se tornará o jogador que rendeu a maior quantia já paga pelo PSV.
No entanto, Saibari ainda precisa passar por exames médicos, enquanto o Bayern e o PSV acertam os últimos detalhes. O marroquino de 25 anos está atualmente participando da Copa do Mundo e brilhou na noite de sábado contra o Brasil (1 a 1).
Elfrink não vê obstáculos no caminho. “Saibari passará por exames médicos nos Estados Unidos e isso não é problema, pois o médico da seleção alemã também é o médico do Bayern de Munique.”
O PSV terá um lucro enorme com Saibari, que foi contratado do KRC Genk há seis anos por 200 mil euros.
Ao serviço do PSV, Saibari parece terminar com 142 partidas oficiais, nas quais o meio-campista marcou 42 gols e deu 29 assistências.
Saibari deixa o PSV com oito títulos holandeses no bolso. Além disso, nos últimos anos, ele se tornou um valioso jogador da seleção marroquina.