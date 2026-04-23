O PSV está na reta final desta temporada e enfrenta o PEC Zwolle na noite de quinta-feira. Peter Bosz já divulgou a escalação de sua equipe para o confronto no Estádio Philips.

Nick Olij fará sua estreia na Vriendenloterij Eredivisie nesta quinta-feira, revelou Bosz na coletiva de imprensa do PSV realizada na quarta-feira, antes da visita do time de Zwolle. Matej Kovar terá, portanto, uma folga nesta reta final da temporada.

Bosz não vê motivo para alterar sua defesa. Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski e Mauro Júnior formam, da direita para a esquerda, a defesa do PSV em casa.

Joey Veerman ficou de fora recentemente contra o Sparta Rotterdam, mas retorna ao meio-campo contra o PEC. Ismael Saibari está ausente e será substituído por Joël van den Berg. Guus Til completa o meio-campo do PSV contra o time que ocupa a metade da tabela na Eredivisie.

Esmir Bajraktarevic recebe novamente uma chance de Bosz na ponta direita do ataque do campeão. Ricardo Pepi é o líder do ataque e Couhaib Driouech deve, no lugar de Ivan Perisic, que fica no banco, garantir o perigo pela ala esquerda no Philips Stadion.

Escalação do PSV: Olij; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Jr.; Veerman, Van den Berg, Til; Bajraktarevic, Pepi, Driouech.

Escalação do PEC Zwolle: