Ismael Saibari vai deixar o PSV por pelo menos 60 milhões de euros. Todos os dias, apresentamos no Voetbalzone várias análises sobre os principais clubes holandeses. Além disso, times fora do tradicional trio de ponta também recebem atenção regularmente. Saibari tornou-se nesta temporada a grande estrela do PSV e uma saída no verão parece inevitável. O técnico Peter Bosz afirma que o meio-campista deixará o PSV no próximo verão por pelo menos 60 milhões de euros. Você acha que Saibari deixará Eindhoven no próximo verão por esse valor? Deixe sua opinião nos comentários!

Saibari vem de uma família de pais marroquinos e nasceu em Terrassa, na Espanha, a cerca de quarenta minutos de carro de Barcelona. Aos seis anos, mudou-se com os pais para a Bélgica. No país vizinho, Saibari passou pelas categorias de base do KRC Genk e, no verão de 2020, transferiu-se para o PSV.

O meio-campista ofensivo estreou no time principal em 1º de novembro de 2020, sua única participação na Eredivisie naquela temporada. Saibari era titular no Jong PSV na Keuken Kampioen Divisie e, na temporada 2022/23, passou a ter minutos de jogo regulares no time principal.

Saibari foi se tornando gradualmente uma peça fundamental no PSV e, com o passar da temporada, ganhou cada vez mais importância para o elenco do time de Eindhoven. O PSV já conquistou o título nacional por três vezes consecutivas. Nessas temporadas, Saibari conseguiu deixar cada vez mais sua marca na equipe de Bosz na VriendenLoterij Eredivisie.

Gols Assistências Temporada 2023/24 5 4 Temporada 2024/25 11 11 Temporada 2025/26 14 8

O jogador da seleção marroquina está vivendo uma temporada em grande estilo. Faltando ainda cinco partidas, Saibari já marcou três gols a mais do que na temporada passada e é o artilheiro do clube neste ano. Na vitória sobre o FC Utrecht (4 a 3) no último sábado, o meio-campista de 25 anos marcou duas vezes e deu uma assistência. Graças também ao empate entre Feyenoord e FC Volendam (0 a 0) no dia seguinte, o PSV conquistou novamente o título nacional após a 29ª rodada.

Além de sua temporada extremamente forte no PSV, Saibari também teve um bom ano pela seleção. Ele disputou todas as partidas da Copa Africana de Nações, que ocorreu entre dezembro do ano passado e janeiro de 2026, e marcou um gol nas quartas de final contra Camarões (vitória por 2 a 0). O Marrocos chegou à final, que perdeu por 1 a 0 para o Senegal. No entanto, a Confederação Africana de Futebol acabou por atribuir a vitória aos Leões do Atlas, porque os jogadores da seleção senegalesa abandonaram o campo após uma decisão de pênalti do árbitro.

Bosz afirmou recentemente em uma coletiva de imprensa que o craque de Eindhoven deve render pelo menos 60 milhões de euros e que ele se encaixaria perfeitamente na Premier League. De acordo com o Transfermarkt, o valor de mercado de Saibari está atualmente em 32 milhões de euros. Com vistas à Copa do Mundo, esse valor pode subir ainda mais. Uma transferência para uma liga de ponta parece estar em andamento, mas o valor da transferência ainda é desconhecido.