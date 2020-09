Islândia x Inglaterra: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Pela Liga das Nações da Uefa, as duas seleções se enfrentam no sábado (5), às 13h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Terceiro lugar na última edição da Liga das Nações, a estreia no torneio diante de um dos times mais complicados de se enfrentar: a sempre difícil . Os times entrarão em campo neste próximo sábado, às 13h (de Brasília). . A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e no Facebook e Youtube do Esporte Interativo . Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Islândia x Inglaterra DATA Sábado, 5 de setembro de 2020 LOCAL Laugardalsvöllur - Reykjavík, ISL HORÁRIO 13h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida da Inglaterra / Foto: Getty

A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e no Facebook e Youtube do Esporte Interativo. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ISLÂNDIA

Depois de terminar a edição 2018-19 da com quatro derrotas em quatro jogos e de ser salva do rebaixamento por uma virada de mesa, a Islândia tenta um resultado melhor nesta edição da competição. Para isso, terá que passar por um desafio complexo: a ausência de sua torcida apaixonada, talvez a principal arma dos nórdicos.

Sem quem talvez seja o jogador mais conhecido da equipe, Sigurdsson, do -ING, o time treinado por Erik Hamrén aposta na organização defensiva para vencer a Inglaterra - o que aconteceu na 2016, em uma das maiores partidas da história do pequeno país do norte europeu.

Provável escalação da Islândia: Halldorsson; Hermannsson, Arnason, Ingason e Skulason; A. Sigurdsson, Bjarnason, Trautason e Anderson; Bodvarsson e Sigthorsson

INGLATERRA

Já a Inglaterra vai para essa Nations League como de costume: é uma das grandes favoritas para fazer uma boa campanha, mas que está a um jogo de morrer na praia mais uma vez. Com um time recheado de estrelas jovens e comandado pelo técnico Gareth Southgate, as expectativas são que essa nova geração britânica possa finalmente ganhar título pelo English Team.

Mais artigos abaixo

Mesmo com alguns desfalques importantes (Marcus Rashford e Harry Maguire, do , e Jordan Henderson, do ), o time ainda contém uma grande seleção com um trio de ataque poderosíssimo: Jadon Sancho, Raheem Sterling e Harry Kane. Alguns garotos como Phil Foden, Mason Greenwood e Mason Mount também podem fazer sua estreia pela seleção.

Provável escalação da Inglaterra: Pope; Alexander-Arnold, Gomez, Keane e Kyle Walker; Mason Mount, Rice e Phil Foden; Sterling, Kane e Sancho

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ISLÂNDIA

JOGO CAMPEONATO DATA Islândia 1 x 0 Canadá Amistosos de seleções 15 de janeiro de 2020 Islândia 1 x 0 El Salvador Amistosos de seleções 19 de janeiro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Islândia Nations League 8 de setembro de 2020 15h45 (de Brasília) Islândia x Romênia Eliminatórias da Eurocopa 8 de outubro de 2020 15h45 (de Brasília)

INGLATERRA

JOGO CAMPEONATO DATA Inglaterra 7 x 0 Montenegro Eliminatórias da Eurocopa 14 de novembro de 2019 Kosovo 0 x 4 Inglaterra Eliminatórias da Eurocopa 17 de novembro de 2019

Próximas partidas