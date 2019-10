Islândia x França: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Seleções entram em campo pela sexta rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa; veja como acompanhar ao vivo na TV e internet

Alerta de jogão! slândia e entram em campo nesta sexta-feira (11), às 15h45 (de Brasília), em duelo válido pela sétima rodada do Grupo H das Eliminatórias da 2020. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal EI Plus. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x França DATA Sexta-feira, 11 de outubro LOCAL Laugardalsvöllur - ISL HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal EI Plus. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ISLÂNDIA

O país sensação da última Eurocopa está em terceiro lugar no Grupo H, com 12 pontos. O time vem de derrota para a Albânia, no último jogo, por 4 a 2.

Provável escalação da Islândia: Halldorsson; Hermannsson, Arnason, Magnusson, R. Sigurdsson, Skulason; Gudmundsson, G. Sigurdsson, Bjarnason, Traustason; Bodvarsson.

FRANÇA

A atual campeã do mundo está em segundo lugar do Grupo H, com a mesma pontuação da líder . Em seis jogos, a equipe já marcou 19 gols.

Provável escalação do Kosovo: ​​Areola; Pavard, Varane, Kimpembe, Digne; Kante, Tolisso, Matuidi; Coman, Giroud, Griezmann.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ISLÂNDIA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Islândia 3 x 0 Moldavia Eliminatórias da Euro 7 de setembro Albânia 4 x 2 Islândia Eliminatórias da Euro 10 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Islândia x Andorra Eliminatórias da Euro 14 de outubro 15h45 (de Brasília) Turquia x Islândia Eliminatórias da Euro 14 de novembro 14h (de Brasília)

FRANÇA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA França 4 x 1 Albânia Eliminatórias da Euro 7 de setembro França 3 x 0 Andorra Eliminatórias da Euro 10 de setembro

Próximas partidas