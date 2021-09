Islândia x Alemanha: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Jogo será nesta quarta-feira (8), pela sexta rodada das Eliminatórias europeias; saiba como acompanhar na TV e na internet

A Islândia recebe a Alemanha nesta quarta-feira (8), a partir das 15h45 (de Brasília), pela sexta rodada das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo 2022. A partida terá transmissão ao vivo do streaming da Estádio TNT Sports. Na Goal , você acompanha a partida em tempo real clicando aqui.

O jogo marca o encontro das melhores equipes do grupo I, além do confronto entre os artilheiros.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Com quatro pontos no grupo J, a Islândia precisa da vitória em casa para continuar na luta por uma vaga no Mundial.

A equipe não terá o capitão Gunnarsson. Por outro lado, Bjarnason, Baldursson e Gudmundsson devem aparecer entre os titulares.

Já a Alemanha vai em busca do triunfo para abrir distância na liderança e ficar mais perto da Copa.

O técnico Hansi Flick tem feito mudanças na equipe e, por enquanto, apenas Sane, Kimmich e Kehrer não saíram do time titular nas últimas partidas.

Provável escalação de Islândia: Runarsson; Saevarsson, Arnason, Ingi Bjarnason, Thorarinsson; Anderson, Bjarnason, Baldursson, Bergmann, Gudmundsson; Gudjohnsen.

Provável escalação da Alemanha: Neuer; Hofmann, Sule, Rudiger, Kehrer; Goretzka, Kimmich; Gnabry, Reus, Musiala; Werner.

Veja informações da partida! Jogo: Islândia x Alemanha Quando e que horas? Quarta-feira, 8 de setembro de 2021, às 15h45 (de Brasília). Local: Estádio Laugardalsvöllur, Reykjavík - IS.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ISLÂNDIA

JOGOS CAMPEONATO DATA Islândia 2 x 2 Macedônia do Norte Eliminatórias 5 de setembro de 2021 Islândia 0 x 2 Romênia Eliminatórias 2 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Islândia x Armênia Eliminatórias 8 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília) Islândia x Liechtenstein Eliminatórias 11 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília)

ALEMANHA

JOGOS CAMPEONATO DATA Alemanha 6 x 0 Armênia Eliminatórias 5 de setembro de 2021 Liechtenstein 0 x 2 Alemanha Eliminatórias 2 de setembro de 2021

Próximas partidas