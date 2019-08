Isco também se machuca no Real Madrid e aumenta lista já cheia de problemas

Meio-campista sofreu um problema muscular no bíceps femoral direito e não estará em campo contra o Villarreal no domingo (1)

Depois do empate contra o no Santiago Bernabéu, o teve um novo problema nesta quarta-feira (28). Isco Alarcón se lesionou e já está fora do jogo de domingo, diante do , pela terceira rodada de .

Segundo anunciou o clube merengue por meio de um comunicado, o meio-campista sofreu "uma lesão muscular no bíceps femoral direito". Porém, não se especificou o prazo de recuperação, como vem sendo habitual.

Isco aumenta assim a lista de atletas lesionados no plantel de Zinedine Zidane. Já são nove nomes no departamento médico desde o início da temporada. James Rodríguez, Eden Hazard, Jovic, Rodrygo, Thibaut Courtois, Mendy, Asensio e Brahim (em duas ocasiões) já tiveram problemas clínicos.

Ele também se torna dúvida para a lista de convocados de Robert Moreno, técnico da seleção espanhola. O treinador divulgará os nomes nesta sexta-feira (30).