Isco recusa braçadeira de capitão em vexame do Real Madrid na Champions

Meia, que tem sido pouco utilizado por Solari, não quis usar a faixa na derrota para o CSKA Moscow em pleno Santiago Bernabéu

A fase de Isco no Real Madrid realmente não é das melhores. Não à toa, as especulações de uma transferência do meio-campista não param e são cada vez mais frequentes.

Na humilhante derrota dos Blancos para o CSKA Moscow, por 3 a 0, em pleno Santiago Bernabéu, nesta quarta-feira (12), pela Champions League, o meia foi vaiado, mostrou estar irritado com toda a situação e, para piorar ainda mais, Marcelo declarou que Isco recusou a braçadeira de capitão durante a partida.

O lateral-brasileiro ia dar a braçadeira para o meia, quando foi substituído, mas Isco recusou, e Carvajal acabou com a faixa. Escolha dos editores Protestos na França: Ligue 1 adia jogo do PSG e terá apenas três partidas no final de semana

Chelsea suspende quatro torcedores por ofensas raciais contra Sterling

Quando o DAZN vai ser lançado? Como ver a Serie A e a Ligue 1 até lá?

Libertadores em Miami? Por que a final entre Boca e River não será nos Estados Unidos

"Tentei dar a faixa para Isco, mas ele me disse que eu deveria dar para Carvajal. O motivo eu não sei", disse para jornalistas na zona mista após a partida.

No jogo anterior pela Champions League, contra a Roma, Marcelo afirmou que Isco "precisava trabalhar mais".

Insatisfeito e tendo poucos minutos em campo nesta temporada, Isco pode ser negociado pelo Real Madrid. O Manchester City, segundo a imprensa europeia, é o principal interessado no meia.