Isco pedirá para deixar Real, caso Solari fique, diz jornal

Meia quer permanecer no clube merengue, mas entende que será melhor mudar de clube se treinador não for embora

O futuro de Isco no Real Madrid está totalmente relacionado com a permanência ou não de Solari na próxima temporada. De acordo com o diário espanhol AS, o jogador quer permanecer no clube mesmo com o interesse de diversas outras grandes equipes do futebl europeu, mas, caso o comandante atual não seja trocado, ele pedirá para ser negociado.

A matéria lembra que Isco será pai pela segunda vez e, portanto, isso é mais um fator que faça com que o espanhol não queira se mudar de cidade. Contudo, sua má relação com Solari e o fato de ter sido pouco utilizado pelo trenador fazem com que seu futuro dependa do que acontecer também com o técnico. Certo é que os dois não permanecerão juntos na próxima temporada.

O Real Madrid, por sua vez, vê em Isco um potencial de ganhar dinheiro já que o jogador tem ótimo valor de mercado. Caso o jogador saia, o Manchester City parece surgir como principal clube a levar o espanhol com uma proposta de 86 milhões de euros (cerca de R$ 368,8 milhões).