Isco manda recado reclamando da falta de oportunidades no Real Madrid

Fora dos planos de Solari, Isco demonstrou estar insatisfeito com o momento no clube

Sem espaço no elenco do Real Madrid após a chegada de Santiago Solari no cargo de treinador, Isco usou as redes sociais para se manifestar sobre a falta de oportunidade.

Em resposta ao comentário de Rubén De la Red, no qual ressaltou que o “Real Madrid não espera por ninguém”, Isco concordou com as aspas, porém aproveitou para alfinetar o time merengue.

Totalmente de acuerdo con De la Red,pero cuando no gozas de las misma oportunidades que tus compañeros la cosa cambia... aún así sigo trabajando y luchando mucho a la espera de ellas! Hala madrid!!💙 — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) 7 de fevereiro de 2019

"Eu concordo totalmente com De la Red, mas quando você não aproveita as mesmas oportunidades que seus colegas de equipe, as coisas mudam ... Eu ainda trabalho e luto muito para esperar por eles! Hala Madrid !!", escreveu.

Com a mensagem nas redes sociais, Isco teria provocado um incêndio nos bastidores do clube, durante um mês chave, após o empate no Camp Nou contra o Barcelona em 1 a 1, jogo que o Isco não participou.