Isco já não esconde insatisfação e não participa de comemoração do mundial do Real Madrid

Jogador perdeu espaço na equipe após a chegada de Santiago Solari

A chegada de Santiago Solari ao comando do Real Madrid mudou completamente a situação de Isco no elenco. O jogador espanhol raramente tem feito parte da equipe titular do novo técnico, e tiveram alguns episódios em que foi perceptível a má relação entre eles e o descontentamento do jogador.

O mais recente deles aconteceu no último sábado (22), após a conquista do Mundial de Clubes, quando o jogador decidiu não participar da volta olímpica com a taça e foi direto para o vestiário com o goleiro Keylor Navas, que também anda insatisfeito por ter perdido a titularidade para Courtois, Casilla, que não vem sendo utilizado, e Carvajal, que não atuou por lesão.