Isak marca duas vezes e garante quarta vitória na Champions League
Alexander Isak marcou dois gols com precisão, e o Liverpool venceu o Club Brugge por 3 a 0 fora de casa, na noite de quarta-feira, pela Champions League. Com o resultado, o time de Andoni Iraola chegou a 12 pontos de 15 possíveis na fase de liga. O atacante abriu o placar logo no início, no Estádio Jan Breydel, depois que Bradley Barcola interceptou um passe errado de Yann Sommer e Dominik Szoboszlai, capitão na ocasião, tocou para o lado. Isak finalizou de primeira.
"Foi uma vitória perfeita fora de casa", disse Isak à TNT Sports após o apito final. "Até marcarmos o segundo gol, não estava claro para que lado o jogo iria, porque o [Club Brugge] jogou bem e fez marcação individual. Foi um jogo rápido, de lá e cá, então conversamos no intervalo sobre a necessidade de marcar o segundo gol."
Isak dá crédito a Alisson Becker pelo gol de cobertura no fim
O Club Brugge dificultou a vida do Liverpool por boa parte do jogo, até Florian Wirtz ampliar a vantagem aos 79 minutos, permitindo que Isak definisse o resultado na reta final. Após receber um lançamento longo do goleiro Alisson Becker, Isak disparou livre pela esquerda e finalizou com tranquilidade por cobertura, encobrindo Sommer.
"Passei o jogo inteiro no um contra um com um defensor. O Ali [Becker] tentou lançar a bola para mim algumas vezes, e fico feliz que ele não tenha parado de tentar, porque o último lançamento foi bom e consegui ficar cara a cara com o goleiro", explicou Isak.
Isak afirma que ataque do Liverpool está começando a engrenar
Com Virgil van Dijk começando no banco e o ponta adolescente Rio Ngumoha substituindo o lesionado Victor Munoz aos 41 minutos, o Liverpool fez muitas mudanças, mas continuou letal nos contra-ataques. Isak afirmou que sua boa fase individual reflete o entrosamento cada vez maior do setor ofensivo de Iraola.
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"É sempre difícil dizer exatamente em que ponto você está e quão bem está jogando. Posso dizer que estou em um bom momento e, mais importante, o time também está. É onde queremos estar e, tomara, as coisas só melhorem daqui para a frente", disse. "O ataque, de modo geral, está começando a engrenar. Temos muitas combinações diferentes e somos perigosos no ataque independentemente de quem entra, então isso é bom."
FC Porto é o próximo visitante de Anfield na fase de liga
A quarta vitória europeia do Liverpool na temporada deixa o time em uma posição favorável para decidir o próprio destino na fase de liga, com três jogos restantes.
Agora, o time de Iraola volta a Anfield para seu próximo compromisso pela Champions League, contra o FC Porto. Isak tentará ampliar sua sequência de jogos marcando gols.