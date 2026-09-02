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Sam Vreeswijk

Traduzido por

Isaac Babadi vai deixar o PSV nos instantes finais para se transferir para outro clube da Eredivisie

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I. Babadi

O Sparta Rotterdam muito provavelmente vai contratar Isaac Babadi por empréstimo do PSV nesta temporada. É o que informa o Eindhovens Dagblad. No Philips Stadion, o meio-campista de 21 anos não podia contar com muitos minutos em campo.

Babadi, portanto, recebeu aval do PSV para sair. Na terça-feira, a Voetbal International já havia informado que tanto o Fortuna Sittard quanto o Sparta estavam interessados em sua contratação.

Agora, tudo indica que o Sparta vai ficar com ele. Aliás, essa transferência não tem relação com a de Ayoni Santos, que nos últimos dias fez justamente o caminho oposto, do Sparta para o PSV.

De acordo com o ED, o clube de Roterdã não assumirá todo o salário de Babadi, mas sim uma parte. A expectativa é de que a transferência seja oficializada mais tarde nesta Deadline Day.

Babadi, que ainda tem contrato com o PSV até meados de 2028, disputou até aqui 35 partidas oficiais pelo time principal do clube. Nesse período, marcou três gols e deu uma assistência.

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No momento, porém, ele quase não aparece nos planos de Peter Bosz. Mais do que isso: sua última partida pelo time principal do PSV foi em maio do ano passado.

Isso também tem a ver com o fato de Babadi ter sido emprestado na última temporada ao Royal Antwerp FC. Pelo clube, ele disputou 21 jogos oficiais.

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