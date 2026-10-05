Irritado, técnico da seleção da Sérvia sugere ajuda para a Holanda durante duelo da Liga das Nações

O técnico da seleção da Sérvia, Veljko Paunovic, estava muito frustrado após a partida contra a Holanda (2 a 1). Paunovic foi entrevistado logo depois do apito final pelo Mozzartsport sérvio e considerou que a Holanda havia recebido "ajuda".

O treinador achou que sua equipe, que vive um período decepcionante, merecia mais do que a derrota. "Os garotos foram fantásticos. Reagimos muito rapidamente depois do gol sofrido."

Ele destacou especialmente as excelentes atuações do artilheiro Mihajlo Cvetkovic e de Stefan Gudelj. "Graças a isso, conseguimos nos ajustar aos outros jogadores que já têm muita experiência, e a equipe também trabalhou de forma excelente."

Apesar do bom desempenho em campo, ele ainda assim fez críticas a uma parte. "Fizemos uma boa partida contra uma equipe de ponta que hoje foi um pouco ajudada. Não estou absolutamente satisfeito com a arbitragem."

Donatas Rumsas e sua equipe comandaram a partida da Liga das Nações. "Uma seleção nacional como a Holanda não precisa de ajuda, eu acho. Não pode haver dois pesos e duas medidas. Que os critérios sejam interpretados de forma diferente em faltas e coisas do tipo."

"Mas certamente contra uma seleção como esta, com a Holanda como adversária, um estádio lotado contra nós e a arbitragem, mostramos que temos uma mentalidade forte e sólida e que podemos lutar contra a Holanda", concluiu Paunovic em tom combativo.

Mais cedo na noite, o técnico da seleção sérvia já parecia estar furioso com uma decisão da arbitragem. O treinador tirou o paletó e o atirou no chão, à la Hans Kraay junior.