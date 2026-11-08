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O ídolo do Real Madrid Iker Casillas teria tomado a decisão drástica de retirar seus dois filhos da renomada academia La Fabrica, do clube. O lendário ex-goleiro estaria insatisfeito com a falta de evolução e de oportunidades esportivas oferecidas aos filhos nas categorias de base em Valdebebas.

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Promessas para o gol deixam La Fabrica

Seguindo os passos do pai, Martin e Lucas se desenvolviam como promessas para o gol na capital espanhola. No entanto, a passagem dos dois por La Fabrica chegou ao fim antes do esperado.

Segundo o AS (via Mundo Deportivo), a decisão tem motivos estritamente esportivos e foi motivada por dificuldades recentes enfrentadas pelo irmão mais velho. Martin teria perdido espaço em sua categoria no clube, situação que, posteriormente, lhe custou uma convocação para a seleção.

Insatisfeito com essa falta de evolução, Casillas decidiu intervir. O campeão da Copa do Mundo de 2010 optou por retirar os dois filhos das categorias de base do Madrid.

Tensões com a diretoria do Madrid

Embora o tempo de jogo pareça ter sido o motivo imediato da saída, a decisão reflete um distanciamento mais amplo entre Casillas e a atual direção do Bernabeu. Apesar de sua condição de ídolo, o ex-capitão da Espanha mantém uma relação tensa com a cúpula do clube há uma década.

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Esse atrito voltou à tona recentemente quando antigos conflitos com o ex-técnico Jose Mourinho foram revisitados em um documentário da Netflix. A rivalidade relembrou o fim turbulento da carreira de Casillas como jogador do clube. Além disso, o ex-goleiro de 43 anos não se esquivou de criticar publicamente o time principal, tendo questionado, em especial, a defesa do Madrid nos últimos tempos.

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Talvez o mais significativo seja o fato de Casillas ter apoiado Enrique Riquelme contra o presidente de longa data Florentino Perez nas eleições do clube durante o verão. Essa divergência política provavelmente piorou sua relação com a atual gestão e pode ter pesado na decisão de romper os vínculos dos filhos com as categorias de base.

Uma relação abalada no Bernabeu

La Fabrica é conhecida por desenvolver talentos de elite do futebol europeu e frequentemente recebe filhos de ex-ídolos do clube. O rompimento completo dos vínculos da família de uma figura da importância de Casillas com as categorias de base é um gesto significativo.

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Isso evidencia uma quebra de confiança entre um dos maiores jogadores da história do Madrid e a instituição que ele representou por 25 anos. A saída de seus filhos sugere que questões políticas fora de campo e desavenças pessoais ainda não resolvidas podem ter acabado por prejudicar o ambiente deles em Valdebebas.

Em busca de uma nova base

A expectativa agora é que Martin e Lucas continuem sua formação no futebol longe do gigante espanhol. A prioridade imediata será encontrar categorias de base adequadas, capazes de oferecer o tempo de jogo constante de que precisam para se desenvolver.

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Enquanto isso, Casillas provavelmente continuará distante da diretoria do Madrid, à medida que seus filhos iniciam um novo capítulo em suas carreiras ainda incipientes.