Irritado com uma pergunta de um jornalista... Sharqi: Nós mesmos nos derrotamos... Não perdemos para a Espanha nem por causa da arbitragem

Ryan Sharqi, estrela da seleção francesa, explodiu de raiva com uma pergunta de um jornalista, após a derrota por 2 a 0 para a Espanha, ontem, terça-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

Após a partida, Ryan Sharqi foi questionado sobre o estado emocional de Lucas Dini, lateral-esquerdo da seleção francesa, no intervalo, e respondeu irritado: “O que vocês acham que eu vou dizer? Que ele estava chorando e que empurramos a cabeça dele? Não. Essas coisas acontecem durante a partida, isso é futebol”.

Dini cometeu uma falta contra Lamine Yamal, estrela da Espanha, que resultou em um pênalti, a partir do qual o “Matador” marcou seu primeiro gol, conseguindo assim dominar toda a partida.

Sharqi acrescentou, em declarações transmitidas pela rede “RMC Sport”: “Precisamos apoiá-lo e torná-lo parte da equipe; estávamos todos unidos. Mesmo no intervalo do primeiro tempo, estávamos todos unidos”.

E continuou: “Sabíamos que o segundo gol seria decisivo, porque em uma partida como essa, quando o placar está 1 a 1, a defesa fica extremamente difícil. Já quando o placar está 2 a 0, a situação é completamente diferente. A decepção é muito grande”.

Ryan Sharqi entrou como reserva aos 72 minutos contra a Espanha, quando o placar estava 2 a 0, e um jornalista na zona mista perguntou-lhe: “Você, pessoalmente, teria preferido entrar mais cedo?” O jogador do Manchester City respondeu: “O que você acha?”.

Sharqi admitiu em suas declarações: “É uma decepção muito grande... porque hoje perdemos para nós mesmos. Não perdemos para o árbitro, nem para a Espanha, mas sim para nós mesmos”.

E completou: “Todos sabemos que éramos uma força a ser levada a sério. A única equipe capaz de nos eliminar somos nós mesmos. E foi isso que aconteceu hoje. Fomos derrotados tecnicamente, taticamente e nos duelos. É uma decepção muito grande”.



