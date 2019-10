Irritado, Carille é expulso e Corinthians leva virada em casa para o Cruzeiro

Treinador do Corinthians foi à loucura com a arbitragem na derrota para o time mineiro na noite deste sábado (19), em São Paulo

Fábio Carille, técnico do , foi à loucura após a sofrer a virada para o , na noite deste sábado (19), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador se irritou com o árbitro Bruno Arleu de Araújo por causa do gol anotado por Ederson.

Na ocasião, Fagner cortou avanço de Marquinhos Gabriel e mandou a bola na direção de Ederson. O assistente assinalou impedimento do volante cruzeirense. No entanto, o árbitro mandou o jogo seguir. Os jogadores do Corinthians pararam no lance e viram o meio-campista do time mineiro dribla Walter e mandar a bola para o fundo da rede.

Irritado com o que houve em campo, Fábio Carille foi à loucura e falou poucas e boas para o árbitro. A indignação culminou em cartão amarelo para o técnico. Poucos segundos mais tarde, ele foi expulso por se queixar do fato.

CARILLE TECNICO DO CORINTHIAS PARTINDO PRA CIMA DO JUIZ !!!! pic.twitter.com/AKYlMWqgtH — FlanaticoDF contra toda inveja !!!! (@Flanaticodf) October 19, 2019

Ao fim da partida, o técnico falou sobre o tema: "A questão do VAR é o que eu escutei, o que fomos orientados. O bandeira tem que esperar terminar. Não tem nada para falar do gol, foi gol. Mas o bandeira não pode levantar. Ele tem que esperar o lance terminar para ser checado. E o juiz estava na linha do lance, viu que não foi o jogador do Cruzeiro que tocou no lance e não tinha a necessidade. Foi um erro. Acabou me expulsando, não falei nada demais, meio que se perde. No primeiro lance do gol do Cruzeiro o Bruno não leva a mão a bola, então também foi pênalti, mas para que dar o cartão amarelo? O VAR veio para melhorar, mas está causando muita dúvida na cabeça de todo mundo".

Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Corinthians, também se manifestou sobre o assunto. O dirigente reafirmou o discurso do treinador e crê que houve outro problema da arbitragem no confronto.

"Sobre a arbitragem eu acho que teve o lance do gol do Mateus Vital, ele deu uma falta do Marllon que eu não vi. E sobre o impedimento a orientação é não levantar, mas a nossa também é não parar. Só que ele levantou, baixou e levantou de novo, e o próprio jogador do Cruzeiro parou. Foram vários erros e isso o próprio professor falou. A gente espera que melhore logo", afirmou Duílio.