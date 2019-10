Irregular como o Cruzeiro, Fred tem motivos para sorrir contra o Botafogo

Com o Cruzeiro precisando de gols, Fred tem uma chance de ouro: enfrentará sua maior vítima, o Botafogo

Sem perder a seis partidas, o dá sinais de evolução, mas ainda permanece na zona da degola. Com uma vitória sobre o , na partida que acontece nesta próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), a sairia do Z-4 pela primeira vez desde a 19ª rodada, ainda no turno inicial. Uma das esperanças do torcedor celeste são os gols de Fred.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

E o retrospecto joga a favor do clube mineiro: o Botafogo é a maior vítima de Fred, que tem 18 gols em 28 jogos contra o . Agora, o centroavante mostra sinais de evolução e mais uma boa atuação coroada com gols poderia transformar o atacante num dos arautos dessa melhora da Raposa.

Fred, no entanto, tem um de seus grandes amigos no Botafogo: o zagueiro Gabriel. Ambos jogaram juntos no e se tornaram bons companheiros, quando dividiam quarto na concentração. Mas o que o torcedor cruzeirense pode ter certeza é que o atacante não vai aliviar em nada para o amigo, pelo menos se formos acreditar no próprio Gabriel.

📊 O Cruzeiro enfrenta o Botafogo hoje pelo Brasileirão, o Maior de Minas soma o maior número de vitórias no histórico do confronto. Confira o retrospecto do confronto das duas equipes. pic.twitter.com/GeDas31MKg — Diário Celeste (@DiarioCeleste) October 31, 2019

Questionado, o zagueiro do Botafogo falou sobre o atacante e aproveitou pra dar uma "cornetada" no amigo: "Já falei isso algumas vezes: é um dos caras mais chatos de se jogar contra. Fora do campo, é sensacional como pessoa. Dentro dele, é muito competitivo."

E não é só Fred que tem um bom retrospecto contra o clube carioca: o próprio Cruzeiro vem tendo bons resultados nos últimos diante do Botafogo. Nas últimas dez partidas entre as equipes, são quatro vitórias da Raposa, cinco empates e apenas um triunfo botafoguense. Assim, o clube mineiro aposta na sua evolução dentro de campo e no seu bom histórico para tentar conseguir escapar da difícil situação em que se encontra.