As negociações entre Barcelona e Manchester City pela transferência de Rodri continuaram, depois que o clube inglês recusou uma terceira proposta apresentada pelos blaugranas para contratar o meio-campista espanhol, com o City mantendo sua exigência financeira de 80 milhões de euros, segundo a rede"Radio Monte Carlo" da França.

As negociações entre os dois clubes começaram há mais de uma semana, depois de Rodri ter feito do Barcelona seu destino preferido, à frente do Real Madrid.

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O Manchester City pensava inicialmente em renovar o contrato de Rodri, mas no fim decidiu respeitar o desejo do jogador, ao mesmo tempo em que reforçou que não facilitaria sua saída. O clube inglês fixou um preço de 80 milhões de euros, recusando a ideia de vendê-lo por um valor menor.

O Barcelona iniciou suas movimentações com uma primeira proposta no valor de cerca de 50 milhões de euros, mas foi rapidamente recusada pelo Manchester City.

O clube catalão elevou sua segunda proposta para cerca de 70 milhões de euros, mas o Manchester City também a recusou, considerando que a contrapartida financeira ainda estava distante de suas exigências.

Apesar da recusa da primeira e da segunda propostas, o Barcelona voltou com uma terceira oferta na esperança de fechar o negócio, mas o Manchester City a recusou novamente, de acordo com a rede francesa.

A decisão agora fica nas mãos do detentor do título de LaLiga, que terá de se aproximar mais dos 80 milhões de euros exigidos pelo Manchester City, caso queira fechar um negócio que parece complicado, nos moldes das negociações por Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid.