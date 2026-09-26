A Suprema Corte espanhola manteve a sentença de 4 anos de prisão contra o jogador de futebol Santi Mina, após sua condenação por abuso sexual contra uma mulher em julho de 2017, dentro de um veículo estacionado próximo a uma boate em Mojácar, na cidade de Almería.

A câmara criminal rejeitou o recurso de Mina contra a decisão do Tribunal Superior da Andaluzia, que por sua vez havia mantido a sentença do tribunal de Almería, reduzindo o valor da indenização estabelecida para a vítima de 50 mil euros para 25 mil euros.

A Suprema Corte esclareceu que Mina se aproveitou da proximidade da vítima e da surpresa da situação para praticar dois atos sexuais sem o consentimento dela, antes de parar ao perceber que continuar exigiria o uso da força para vencer sua resistência.

Os juízes afirmaram não haver provas que indiquem que o jogador tenha obtido o consentimento da vítima e depois o interpretado erroneamente, esclarecendo que o fato de ele ter parado após o pedido dela determina o momento em que o ato terminou, mas não comprova a existência de consentimento prévio da parte dela nem a crença de que ela havia consentido.

Por outro lado, o tribunal rejeitou o recurso da vítima, que havia pedido a condenação de Mina pelo crime de abuso sexual com penetração e sua sentença a 8 anos de prisão, além de 6 anos de penas complementares.

O tribunal também rejeitou o pedido de condenação do outro réu no caso, que anteriormente havia sido absolvido, como colaborador necessário ou cúmplice do crime.

O Celta de Vigo, último clube pelo qual Mina jogou, havia rescindido seu contrato de forma unilateral em agosto de 2023, apesar de restarem dois anos de contrato do jogador com o clube galego.