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"Irrealista".. Como os jornais senegaleses veem as declarações de Motsepe sobre o campeão da África?

Senegal x Marrocos
Senegal
Marrocos
Africa Cup of Nations
Senegal
Marrocos

رد رئيس الكاف حول القضية لم يُعجب السنغاليين

Os jornais senegaleses atacaram Patrice Motsepe, presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), após as suas declarações sobre a crise da final da Taça das Nações Africanas de 2025, feitas à margem da sua visita oficial a Dakar.

Durante a sua presença em Dakar, ontem, quarta-feira, num clima sensível após a crise da final da Taça das Nações Africanas, Motsepe enfrentou, numa conferência de imprensa realizada no local, perguntas sobre a identidade do campeão na sua opinião.

A resposta dada por Motsepe foi diplomática e não agradou aos senegaleses, já que o dirigente sul-africano sublinhou a necessidade de cumprir as leis.

Motsepe disse: "Entreguei a medalha de ouro a Sadio Mané e Kalidou Koulibaly, entreguei o troféu a Koulibaly e concedi 10 milhões de dólares a Sadio Mané... mas tenho de respeitar as leis e os regulamentos em vigor".

Esta declaração surgiu após a decisão da Comissão de Recurso da CAF de retirar a vitória ao Senegal em favor de Marrocos, na sequência dos acontecimentos que marcaram a partida final.

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Motsepe manteve-se vago quanto ao futuro, dizendo: "Não posso dizer nada mais do que isso. Podem perguntar-me 100 vezes, e a resposta será a mesma. É o meu dever como presidente da Confederação Africana".

Acrescentou: "Temos de respeitar os procedimentos em curso no Tribunal Arbitral do Desporto. E aplicaremos a decisão que vier a ser tomada".

Por sua vez, a imprensa senegalesa criticou a posição de Motsepe, e o site Wiwsport questionou: "Como pode um dirigente que distribuiu os prémios aos Leões recusar-se a reconhecê-los como campeões de África?".

O site também descreveu a resposta de Motsepe à pergunta como "irrealista".

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