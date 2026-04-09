Os jornais senegaleses atacaram Patrice Motsepe, presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), após as suas declarações sobre a crise da final da Taça das Nações Africanas de 2025, feitas à margem da sua visita oficial a Dakar.

Durante a sua presença em Dakar, ontem, quarta-feira, num clima sensível após a crise da final da Taça das Nações Africanas, Motsepe enfrentou, numa conferência de imprensa realizada no local, perguntas sobre a identidade do campeão na sua opinião.

A resposta dada por Motsepe foi diplomática e não agradou aos senegaleses, já que o dirigente sul-africano sublinhou a necessidade de cumprir as leis.

Motsepe disse: "Entreguei a medalha de ouro a Sadio Mané e Kalidou Koulibaly, entreguei o troféu a Koulibaly e concedi 10 milhões de dólares a Sadio Mané... mas tenho de respeitar as leis e os regulamentos em vigor".

Esta declaração surgiu após a decisão da Comissão de Recurso da CAF de retirar a vitória ao Senegal em favor de Marrocos, na sequência dos acontecimentos que marcaram a partida final.

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Motsepe manteve-se vago quanto ao futuro, dizendo: "Não posso dizer nada mais do que isso. Podem perguntar-me 100 vezes, e a resposta será a mesma. É o meu dever como presidente da Confederação Africana".

Acrescentou: "Temos de respeitar os procedimentos em curso no Tribunal Arbitral do Desporto. E aplicaremos a decisão que vier a ser tomada".

Por sua vez, a imprensa senegalesa criticou a posição de Motsepe, e o site Wiwsport questionou: "Como pode um dirigente que distribuiu os prémios aos Leões recusar-se a reconhecê-los como campeões de África?".

O site também descreveu a resposta de Motsepe à pergunta como "irrealista".