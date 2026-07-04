"Ironia desprezível"... Reclamação urgente do Al-Ahly contra o insulto ao astro dos Faraós

Jamal Jabr, diretor de comunicação do clube egípcio Al-Ahly, criticou veementemente a atitude de um jornalista egípcio que zombou do jogador internacional Mohamed Hani após ele ter marcado um gol contra a seleção egípcia durante a partida contra a Austrália nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, considerando que essa zombaria representa “uma transgressão inaceitável em todas as suas formas” e “uma mancha” na mídia egípcia.

A seleção egípcia abriu o placar contra a Austrália com um gol de Imam Ashour, antes que a Austrália empatasse com um gol contra de Mohamed Hani; os Faraós venceram nos pênaltis por 4 a 2, escrevendo uma nova página na história ao chegar às oitavas de final pela primeira vez.

O jornalista egípcio Ahmed Oweis dirigiu uma pergunta ao zagueiro Rami Rabia na zona mista após a partida, dizendo: “Você vai ficar de olho em Mohamed Hani na próxima partida?”, o que Jabr descreveu como uma “ironia desprezível” rejeitada pela sociedade egípcia, que menospreza o valor da seleção como um todo e não apenas de Mohamed Hani, segundo suas palavras.

Jabr questionou: “Onde estão o capitão Husam Hassan e o capitão Ibrahim Hassan? E onde está Mohamed Salah, capitão da seleção? Quem vai defender a reputação de Mohamed Hani como um dos melhores jogadores do Egito?”, afirmando que permitir tal comportamento em uma coletiva de imprensa com jornalistas de todas as partes do mundo é uma “ironia” em relação a um jogador egípcio que cumpre uma missão nacional.

Jabr acrescentou que tal comportamento representa “uma mancha de vergonha para todo jornalista e profissional da mídia egípcio”, ressaltando que a seleção está alcançando uma conquista histórica sem precedentes, enquanto Sua Excelência o presidente egípcio acompanha os jogos, apoia os campeões e os parabeniza, ao passo que essa pessoa “zomba” e ridiculariza como se estivesse acima de tudo, segundo a publicação.

Jabr elogiou Mohamed Hani, dizendo que ele é “uma pessoa de elevada moral e boa educação, e um dos jogadores mais corajosos, competentes e leais”, e exortou todos os profissionais da mídia — ou não — que tenham consciência a “fazer justiça a Mohamed Hani e restaurar sua reputação”.

Jabr exigiu que a pessoa que cometeu a ofensa receba sua punição da Federação Egípcia de Futebol, do Sindicato dos Jornalistas, da Associação dos Críticos Esportivos, do Conselho Superior de Regulamentação da Mídia e de todos os egípcios que amam este país, segundo ele.

Por sua vez, Oweis apresentou um pedido de desculpas a Mohamed Hani, afirmando que o que disse foi apenas uma brincadeira e que não teve a intenção de ofender o jogador, a quem considera um dos mais importantes do Egito, acrescentando em sua página no Facebook: “Meus sinceros pedidos de desculpas ao astro Mohamed Hani caso minhas palavras de brincadeira tenham sido mal interpretadas... Peço desculpas pelo momento inoportuno e pelas palavras fora de lugar”, ressaltando que Mohamed Hani é um amigo e um irmão mais novo para ele.

A seleção egípcia se prepara para enfrentar a Argentina, atual campeã, nas oitavas de final na noite da próxima terça-feira.

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