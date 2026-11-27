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Ethan, irmão mais novo de Kylian Mbappe, renovou seu contrato com o Lille por mais dois anos, até 2029. O jogador de 19 anos, cujo vínculo anterior terminaria ao fim da temporada, agradeceu ao clube pelo apoio durante suas lesões, dias após ter papel importante na vitória sobre o Bayern de Munique.

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Ethan renova com o Lille

O Lille confirmou a notícia em um comunicado oficial nesta sexta-feira, anunciando que o jogador da seleção francesa sub-21 renovou seu contrato por mais duas temporadas. O vínculo anterior de Ethan Mbappe terminaria ao fim da atual temporada.

O atacante chegou ao Lille no verão de 2024, depois de passar pelas categorias de base do Paris Saint-Germain, onde estreou pela equipe principal aos 16 anos. Ele assinou seu primeiro contrato profissional com o Lille em 4 de julho de 2024, no mesmo verão em que seu irmão deixou o PSG rumo ao Real Madrid.

“Nunca me abandonaram”

Ethan agradeceu ao Lille pelo apoio durante suas lesões. “Renovar é uma grande satisfação e um enorme motivo de orgulho para mim”, disse. “Estou muito feliz por continuar minha trajetória no LOSC. Espero seguir vivendo bons momentos, como o que acabamos de viver contra o Bayern de Munique.”

“Sou muito grato ao LOSC, que sempre me apoiou e nunca me abandonou, mesmo durante minhas lesões. Estou me desenvolvendo bem aqui, em um ambiente muito bom para evoluir. Estou muito feliz. Agora quero continuar me desenvolvendo e progredindo e, espero, conquistar títulos com o clube.”

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Letang destaca potencial “imenso”

O presidente do Lille, Olivier Letang, também elogiou a evolução do jovem. “Nos últimos dois anos conosco, Ethan deu passos importantes em sua evolução, que hoje fazem dele uma das forças que impulsionam nosso elenco e nosso ataque”, disse. “Sei que seu potencial ainda é imenso e que ele vai evoluir muito mais dentro da nossa família.”

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Ethan soma dois gols e três assistências em 12 jogos nesta temporada. Na vitória por 2 a 1 sobre o Bayern pela Champions League, na quarta-feira, seu chute acertou a trave antes de Aleksandar Pavlovic mandar o rebote contra o próprio gol, marcando o gol da vitória.

Le Mans é o próximo desafio

Ethan e o Lille, terceiro colocado da Ligue 1, agora voltam suas atenções para a visita ao Le Mans no fim de semana. O técnico do Lille, Davide Ancelotti, elogiou sua equipe após a vitória sobre o Bayern .

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Ancelotti disse na semana passada que gostaria de manter Ethan “por muito tempo” e agora o italiano teve seu desejo atendido.