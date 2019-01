Irmã de Sala faz pedido para que Polícia Britânica não suspenda as buscas

Após três dias de buscas, autoridades encerram procura por Emiliano Sala e o piloto Dave Ibbotson

Romina Sala, irmã de Emiliano Sala, fez um pedido comovente as autoridades britânicas para seguirem com as buscas pelo jogador que desapareceu na noite da última segunda-feira (21), após o avião no qual viajava cair no Canal da Mancha.



(Foto: Getty Images)

Depois de a polícia de Guernsey, ilha próxima ao Canal, anunciar que as buscas estavam definitivamente encerradas, Romina apareceu diante da imprensa para pedir que as autoridades continuassem à procura de Emiliano Sala e do piloto, Dave Ibbotson.

“Eu quero que encontrem meu irmão, que encontrem o piloto. Que eles pensem um pouco nos outros e nos corações dos familiares. Eu sinto que eles ainda estão vivos e estão bem, e que estão esperando... por favor... que não parem de busca-los, que não parem, por favor”, disse em lagrimas.

Emiliano Sala retornava à Nantes após assinar contrato com o Cardiff, na segunda-feira (21).