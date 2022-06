Irlanda x Ucrânia: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais da Nations League 2022

Jogo acontece nesta quarta-feira (8), pela segunda rodada do Grupo 1 da Liga das Nações; veja como acompanhar na TV e na internet

Irlanda e Ucrânia se enfrentam nesta quarta-feira (8), no Aviva Stadium, a partir das 15h45 (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Uefa Nations League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Quando é?

JOGO Irlanda x Ucrânia DATA Quarta-feira, 8 de junho de 2022 LOCAL Aviva Stadium - Dublin, Irlanda HORÁRIO 15h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Filip Glova

Assistentes: Daniel Polacek e Adam Jekkel

Quarto árbitro: Michal Ocenáš

VAR: Kevin Blom

Informações da partida

Fora da Copa do Mundo de 2022 após a derrota para o País de Gales por 1 a 0, a Ucrânia volta as atenções para a estreia da Liga das Nações.

Sergiy Sydorchuk e Mykola Shaparenko são opções no meio-campo, enquanto Petrakov pode optar pela entrada de Eduard Sobol no lugar Vitaliy Mykolenko.

Do outro lado, a Irlanda, que foi derrotada pela Armênia por 1 a 0 na primeira rodada do torneio, só pensa nos três primeiros pontos para deixar a lanterna do Grupo 1.

Stephen Kenny deve vai fazer uma série de alterações na equipe titular, com Will Keane e Michael Obafemi lutando por uma vaga no ataque.

James McClean pode retornar como lateral-esquerdo, enquanto o veterano Seamus Coleman pode ser poupado.

Os ucranianos registram um bom retrospecto diante da Irlanda, vencendo três dos seis jogos disputados, enquanto os irlandeses conseguiram apenas uma vitória, além de dois empates.

Prováveis escalações

Irlanda: Kelleher; Duffy, Collins, Egan; Coleman, Cullen, Hendrick, McClean; Ogbene, Keane, Robinson.

Ucrânia: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matvienko, Sobol; Zinchenko, Sydorchuk, Shaparenko; Yarmolenko, Dovbyk, Mudryk.

Desfalques

Irlanda

Matt Doherty, Gavin Bazunu: lesionados

Ucrânia

sem desfalques confirmados.

A campanha da Ucrânia na Liga das Nações

Escócia x Ucrânia - 21 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Irlanda x Ucrânia - 8 de junho de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Ucrânia x Armênia - 11 de junho de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Ucrânia x Irlanda - 14 de junho de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Armênia x Ucrânia - 24 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Irlanda x Armênia - 27 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

A campanha da Irlanda na Liga das Nações

Armênia 1 x 0 Irlanda - 4 de junho de 2022

Irlanda x Ucrânia - 8 de junho de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Irlanda x Escócia - 11 de junho de 2022, às 13h (de Brasília)

Ucrânia x Irlanda - 14 de junho de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Escócia x Irlanda - 24 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Irlanda x Armênia - 27 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Irlanda

JOGO CAMPEONATO DATA Irlanda 1 x 0 Lituânia Amistoso 29 de março de 2022 Armênia 1 x 0 Irlanda Liga das Nações 4 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Irlanda x Escócia Liga das Nações 11 de junho de 2022 14h (de Brasília) Ucrânia x Irlanda Liga das Nações 14 de junho de 2022 15h45 (de Brasília)

Ucrânia

JOGO CAMPEONATO DATA Escócia 1 x 3 Ucrânia Eliminatórias 1 de junho de 2022 País de Gales 1 x 0 Ucrânia Eliminatórias 5 de junho de 2022

Próximas partidas