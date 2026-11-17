Como assistir a Irlanda x Kosovo com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

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. Escolha um provedor confiável de serviço de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Liga das Nações B - Rodada 6 17 de nov. de 2026 - 14:45 Aviva Stadium

A Irlanda recebe o Kosovo no Aviva Stadium, em Dublin, em um jogo do Grupo 3 da Liga B da Liga das Nações da UEFA que pode ter consequências importantes para a classificação final.

A equipe de Heimir Hallgrimsson chega à partida em terceiro lugar no grupo e tem pouco tempo para entrar na disputa pelo acesso. A derrota por 1 a 0 para a Áustria na quinta rodada deixou a Irlanda precisando vencer para seguir na briga.

O Kosovo ocupa a segunda posição do grupo e chega a Dublin em uma situação razoável. A equipe de Franco Foda empatou por 0 a 0 com Israel em sua partida mais recente, resultado que a mantém bem posicionada, mas ainda sem garantir o acesso.

Este será o primeiro confronto oficial entre as duas seleções, o que acrescenta uma dose de incerteza à preparação de ambas. A Irlanda tem a vantagem de jogar em casa e contar com o apoio da torcida no Aviva, mas o Kosovo já mostrou neste grupo que pode tirar pontos de qualquer adversário.

O Kosovo venceu a Irlanda por 1 a 0 em Pristina no início desta campanha, o que dá confiança ao elenco de Foda para este jogo de volta. Hallgrimsson sabe que sua equipe não pode se dar ao luxo de começar mal novamente.

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