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Liga das Nações B
team-logoIrlanda
Aviva Stadium
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Com a ajuda da

Irlanda x Kosovo ao vivo hoje: onde assistir ao jogo na TV e pela internet?

Irlanda x Kosovo
Irlanda
Kosovo
Liga das Nações B

Saiba como assistir ao vivo a Irlanda x Kosovo, pela Liga B da Liga das Nações da Uefa, hoje.

Como assistir a Irlanda x Kosovo com uma VPN

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Prévia da partida

crest
Liga das Nações B - Rodada 6
Aviva Stadium

A Irlanda recebe Kosovo no Aviva Stadium, em Dublin, em uma partida do Grupo 3 da Liga B da Liga das Nações da Uefa com implicações importantes para a classificação final.

A equipe de Heimir Hallgrimsson chega ao jogo na terceira posição do grupo e tem cada vez menos tempo para brigar pelo acesso. A derrota por 1 a 0 para a Áustria na quinta rodada deixou a Irlanda precisando vencer para seguir na disputa.

Kosovo ocupa a segunda posição do grupo e chega a Dublin em uma situação razoável. A equipe de Franco Foda empatou por 0 a 0 com Israel em sua partida mais recente, resultado que a mantém bem colocada, mas ainda sem garantir o acesso.

Este será o primeiro confronto oficial entre as duas seleções, o que acrescenta uma dose de incerteza à preparação de ambas. A Irlanda tem a vantagem de jogar em casa e contar com o apoio da torcida no Aviva, mas Kosovo já mostrou neste grupo que pode somar pontos contra qualquer adversário.

Kosovo venceu a Irlanda por 1 a 0 em Pristina no início desta campanha, o que dá confiança ao elenco de Foda para o jogo de volta. Hallgrimsson sabe que sua equipe não pode se dar ao luxo de começar devagar novamente.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a Irlanda x Kosovo, incluindo horário de início, notícias das seleções e as opções de transmissão mais recentes.

Notícias das seleções e elencos

Prováveis escalações de Irlanda x Kosovo

3-5-2
Irlanda crest
Irlanda
IRL
Formação
Kosovo crest
Kosovo
KOS
4-2-3-1
C. KelleherC. KelleherL. ScalesL. ScalesN. CollinsN. CollinsD. O'SheaD. O'SheaF. AzazF. AzazJ. AbankwahJ. AbankwahJ. MolumbyJ. MolumbyR. ManningR. ManningJ. MoylanJ. MoylanA. IdahA. IdahT. ParrottT. Parrottteam-logoA. Saipiteam-logoL. Kamberiteam-logoI. Krasniqiteam-logoD. Gallapeniteam-logoK. HajriziM. VojvodaM. VojvodaL. AvdullahuL. AvdullahuL. EmerllahuL. EmerllahuM. RashicaM. Rashicateam-logoB. ZabergjaV. MuriqiV. Muriqi
Kosovo crest
Kosovo
KOS
3-5-2
Irlanda

Time titular

Kosovo

Técnico

  • H. Hallgrimsson
  • F. Foda

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