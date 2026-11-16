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European Championship U17 Qualification
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Irlanda do Norte sub-17 x Alemanha sub-17 hoje ao vivo: quem transmite o jogo na TV e no streaming?

Northern Ireland U17 x Germany U17
Northern Ireland U17
Germany U17
European Championship U17 Qualification

Irlanda do Norte sub-17 e Alemanha sub-17 se enfrentam pelas Eliminatórias do Europeu Sub-17. Quem transmite a partida hoje ao vivo na TV e no streaming?

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Irlanda do Norte sub-17 x Alemanha sub-17: horário do jogo

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European Championship U17 Qualification - Rodada 3

A Alemanha enfrenta a Irlanda do Norte pelas Eliminatórias do Europeu Sub-17. A equipe alemã chega como líder do Grupo 2 e quer dar mais um passo rumo à fase final.

A Irlanda do Norte está sob pressão após uma campanha de altos e baixos no torneio. Na última partida, venceu o Azerbaijão por 4 a 0, mas antes havia perdido por 4 a 2 para a Lituânia, resultado que expôs sua defesa.

A Alemanha vem mostrando força nesta fase das eliminatórias. As vitórias por 4 a 0 sobre a Lituânia e por 7 a 0 sobre o Azerbaijão reforçam a superioridade da seleção de base alemã no grupo.

Para a Irlanda do Norte, o confronto com o líder do grupo será um verdadeiro teste. Os donos da casa tentarão aproveitar a força de jogar em casa para dificultar a vida do favorito.

Quem quiser acompanhar o jogo ao vivo encontra abaixo todas as informações sobre a transmissão, o streaming e o horário da partida.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Irlanda do Norte sub-17 e Alemanha sub-17?

A Irlanda do Norte sub-17 chega para esta partida com uma vitória e quatro derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na atuação mais recente, venceu o Azerbaijão por 4 a 0, após uma derrota por 4 a 2 para a Lituânia. Nesses cinco jogos, marcou 13 gols, mas também sofreu 9, evidenciando a oscilação da defesa.

Já a Alemanha sub-17 soma três vitórias, um empate e uma derrota. Na última partida, a seleção de base alemã venceu a Lituânia por 4 a 0, depois de ter goleado o Azerbaijão por 7 a 0. Ao todo, marcou 14 gols e sofreu 4 nesses cinco jogos: um saldo de gols impressionante, com uma defesa estável.

NIR

NIR - Sequência

ESP
D2-0
TUR
D4-0
SCO
D1-2
LTU
D4-2
AZE
V4-0
Gol marcado (sofrido)
7/12
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
GER

GER - Sequência

NMD
V2-1
SVN
E1-1
FRA
D2-0
AZE
V7-0
LTU
V4-0
Gol marcado (sofrido)
14/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Irlanda do Norte sub-17 x Alemanha sub-17: escalações

Irlanda do Norte sub-17 x Alemanha sub-17: momento das equipes

NIR

NIR - Sequência

ESP
D2-0
TUR
D4-0
SCO
D1-2
LTU
D4-2
AZE
V4-0
Gol marcado (sofrido)
7/12
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
GER

GER - Sequência

NMD
V2-1
SVN
E1-1
FRA
D2-0
AZE
V7-0
LTU
V4-0
Gol marcado (sofrido)
14/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Irlanda do Norte sub-17 x Alemanha sub-17: histórico de confrontos diretos

Irlanda do Norte sub-17 x Alemanha sub-17: classificação

EURO U17 Qualification Grp. 2

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Germany U17Germany U17GER
2200110+116
V
V
2
Lithuania U17Lithuania U17LTU
210146-23
D
V
3
Northern Ireland U17Northern Ireland U17NIR
210164+23
V
D
4
Azerbaijan U17Azerbaijan U17AZE
2002011-110
D
D
Próxima Fase

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