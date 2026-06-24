Iraque ou Senegal... Os números revelam qual é o candidato com mais chances de escrever uma história emocionante na Copa do Mundo

Com o início da terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, os olhares se voltam para uma das disputas mais emocionantes do torneio: a corrida pelas vagas de classificação destinadas às melhores seleções que ficarem em terceiro lugar.

Após a adoção do novo formato da Copa do Mundo, com a participação de 48 seleções, ficar em terceiro lugar não significa mais o fim da jornada, já que as oito melhores seleções entre as que ficarem em terceiro lugar se classificam para as oitavas de final, o que mantém vivas as esperanças de muitas seleções até os últimos momentos da fase de grupos.

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E embora cinco seleções tenham sido oficialmente eliminadas da disputa pela classificação — Haiti, Tunísia, Turquia, Jordânia e Panamá —, as demais ainda têm chances variáveis de chegar às fases eliminatórias.

Surpresa senegalesa e iraquiana

De acordo com as previsões da plataforma “Football Mets Data”, especializada em estatísticas e análise de resultados, o terceiro colocado do Grupo 9 tem 72% de chance de se classificar para as oitavas de final.

O grupo conta com as seleções do Senegal e do Iraque, que perderam os dois primeiros jogos contra a França e a Noruega, mas o confronto direto entre elas na última rodada pode dar ao vencedor uma grande chance de se classificar entre os melhores terceiros.

Apesar do início desastroso das duas seleções, uma vitória na última partida elevará a pontuação do vencedor para 3 pontos, o que pode ser suficiente para garantir a vaga nas fases eliminatórias.

Já as previsões do supercomputador da rede “Opta” atribuem ao Senegal 69,54% de chances de classificação, com uma tendência de vantagem dos “Leões da Teranga” sobre o Iraque no confronto esperado.

Com isso, os companheiros de Sadio Mané podem conseguir uma das viradas mais emocionantes do torneio, depois de terem perdido para a França (1 a 3) e para a Noruega (2 a 3) nas duas primeiras rodadas.

Marrocos e Argélia em posição confortável

Por outro lado, alguns grupos parecem estar mais próximos de garantir a classificação do terceiro colocado.

O Grupo 12 lidera a lista com 96,7% de probabilidade de classificação para o terceiro colocado, em meio à disputa entre Inglaterra, Croácia e Gana pela liderança, enquanto as chances das três seleções de chegarem às oitavas de final parecem extremamente altas.

Em seguida, vem o terceiro colocado do Grupo 6, com 96,4% de probabilidade, já que a disputa pela liderança continua aberta entre Holanda, Japão e Suécia.

Já no Grupo 3, que conta com Marrocos, Brasil e Escócia, as chances de classificação do terceiro colocado chegam a 84%, o que coloca as três seleções em uma posição relativamente confortável antes da última rodada.

Já no Grupo 4, onde os Estados Unidos já garantiram a liderança, as chances de classificação do terceiro colocado são de 82,2%, enquanto no Grupo 10, onde a Argentina já garantiu a liderança, a porcentagem chega a 79,7%.

Nesse grupo, os olhares estarão voltados para o confronto entre a Argélia e a Áustria, que definirá a classificação final, mas os indicadores atuais dão ao terceiro colocado uma chance muito forte de seguir adiante.

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Preocupações com Cabo Verde e Curaçao

Por outro lado, alguns grupos parecem estar em uma situação mais complicada.

No Grupo 5, que inclui Costa do Marfim, Curaçao e Equador, as chances de classificação do terceiro colocado não ultrapassam 26,6%, a menor porcentagem entre todos os grupos.

Isso pode fazer com que a seleção de Curaçao pague o preço por seus resultados na última rodada, apesar do excelente desempenho apresentado ao longo do torneio.

A seleção de Cabo Verde também corre o risco de ser eliminada, já que as projeções indicam que a equipe que ficar em terceiro lugar no Grupo 8 tem uma chance de não passar de 34,7% de se classificar.

Embora a Espanha ainda não tenha garantido a liderança do grupo, os cálculos atuais tornam a tarefa do terceiro colocado extremamente difícil, o que significa que a seleção de Cabo Verde pode precisar vencer a Arábia Saudita e aguardar os resultados dos outros grupos.

Probabilidades de classificação dos terceiros colocados por grupo

Grupo 12: 96,7%

Grupo 6: 96,4%

Grupo 3: 84%

Grupo 4: 82,2%

Grupo 10: 79,7%

Grupo 2: 75,4%

Grupo 9: 72%

Grupo 11: 60,8%

Grupo 7: 52,9%

Grupo 1: 38,7%

Grupo 8: 34,7%

Grupo 5: 26,6%