Iraola empurra o Liverpool rumo a um novo negócio com o Barcelona

Ronald Araújo precisou de apenas 7 partidas, sendo 5 delas como titular, para começar a convencer o Liverpool e seu treinador Andoni Iraola de que a aposta nele pode dar certo.

O zagueiro uruguaio se juntou ao clube inglês, por empréstimo do Barcelona, até o fim da atual temporada, com uma cláusula de compra não obrigatória no valor de 55 milhões de euros.

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Araújo demonstrou, desde a sua chegada, uma notável capacidade de adaptação, sobretudo graças à sua versatilidade de posições, segundo o jornal "Mundo Deportivo", da Catalunha.

Variedade de funções

O jogador começou sua trajetória na Premier League como zagueiro central, diante do Newcastle United e do Nottingham Forest, antes de Iraola passar a escalá-lo como titular na posição de lateral-direito contra Ipswich Town, Fulham e Bournemouth, além de sua participação na Liga dos Campeões da Europa diante do Atlético de Madrid, e na Copa da Liga contra o Tottenham.

O próprio Iraola destacou a capacidade de Araújo de ocupar mais de uma posição, afirmando sua grande satisfação com o nível e a postura do jogador desde sua chegada a Anfield. Sua atuação diante do Atlético de Madrid, que contou com uma assistência decisiva de calcanhar, também chamou a atenção da torcida e reforçou a impressão de que o empréstimo pode se transformar em algo mais do que uma solução temporária.

O jornal catalão acrescentou: "O bom início de Araújo pode levar a diretoria esportiva (do Liverpool) a pensar seriamente em concretizar a transferência, caso o zagueiro uruguaio mantenha seu nível ao longo de toda a temporada".

Araújo tem contrato com o Barcelona até o ano de 2031, mas se transferiu para a Inglaterra em busca de um papel de titular, o que vem conseguindo até agora em maior medida.

Veículos de imprensa próximos ao clube inglês apontam que o processo de adaptação de Araújo segue de forma positiva e que apostar nele na posição de lateral-direito contribuiu para o aumento da solidez defensiva da equipe.



