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Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Traduzido por

Iraola critica os jogadores do Liverpool: sofremos três gols ingênuos e caóticos diante do Fenerbahçe

Fenerbahçe x Liverpool
Fenerbahçe
Liverpool
Liga dos Campeões
A. Iraola
Turquia
England
Espanha

A frustração toma conta do treinador espanhol

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O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, criticou sua equipe após a derrota fora de casa por 3 a 2 diante do Fenerbahçe, na noite de quarta-feira, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Iraola afirmou em suas declarações após a partida: "Os três gols poderiam ter sido evitados, mas talvez isso tenha ocorrido por causa da atmosfera barulhenta. Foram gols ingênuos. Gols desorganizados".

E acrescentou, segundo o jornal britânico "Daily Mail": "A comunicação em campo era quase impossível, e foi difícil para mim passar as instruções".

Iraola também destacou sua frustração com o fato de sua equipe ter sofrido três gols em bolas paradas, dizendo: "É algo que vínhamos fazendo muito bem no campeonato. Vínhamos fazendo muito bem até hoje".

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E prosseguiu: "Sabíamos que era um dos pontos fortes do Fenerbahçe. Sofremos um gol de falta, um de escanteio e até um de arremesso lateral longo no fim".

Esta foi a segunda derrota consecutiva do Liverpool, após a derrota por 1 a 0 em casa para o Arsenal, e também a terceira partida consecutiva na Liga dos Campeões da Europa em que a equipe sofreu três gols.

Vale lembrar que a derrota para o Fenerbahçe é a primeira do Liverpool na Liga dos Campeões da Europa na temporada atual, deixando sua pontuação estagnada em 9 pontos, na oitava colocação.

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